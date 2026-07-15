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La Selección Argentina, a la final del Mundial: Messi alcanzará una histórica marca de Cafú

lLa Selección Argentina se metió en la gran final del Mundial tras ganarle 2-1 a Inglaterra y Lionel Messi se meterá en un selecto grupo con el brasileño Cafú

15 de julio 2026 · 20:07hs
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La Selección Argentina, a la final del Mundial: Messi alcanzará una histórica marca de Cafú

La Selección Argentina se metió en la gran final del Mundial 2026 tras ganarle 2-1 a Inglaterra y Lionel Messi se meterá en un selecto grupo con el brasileño Cafú. Esto se debe a que el astro rosarino se convertirá en el segundo jugador en sumar minutos en tres finales del mundo.

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La primera vez que disputó el partido decisivo de un Mundial fue en Brasil 2014, donde la Selección Argentina cayó 1-0 ante Alemania en un encuentro que se definió recién en el tiempo extra por el gol de Mario Götze.

Messi tuvo que esperar ocho años para volver a jugar una final del mundo. Fue en Qatar 2022, donde protagonizó junto a sus compañeros una impresionante batalla para ganarle 4-2 en los penales a Francia después de igualar 3-3 en los 120 minutos.

En dicho encuentro, Messi se lució con dos goles y además fue clave en el otro tanto albiceleste, que lo hizo Ángel Di María. Este domingo disputará su tercera final en una Copa del Mundo, cuando la selección argentina se enfrente con España en el MetLife Stadium de New Jersey a partir de las 16.

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Cafú, por su parte, era el único que había conseguido este impresionante logro, durante una época de dominio absoluto de la selección de Brasil. Su primera final fue en Estados Unidos 1994, donde la Verdeamarela le ganó por penales a Italia, mientras que en Francia 1998 cayeron 3-0 contra los locales y en Corea-Japón 2002 sumaron su quinta estrella al vencer 2-0 a Alemania.

Los otros jugadores que alcanzaron tres finales de Mundial

Los brasileños Pelé (1958, 1962 y 1970) y Ronaldo Nazario (1994, 1998 y 2002), y los alemanes Lothar Matthäus (1982, 1986 y 1990) y Pierre Littbarski (1982, 1986 y 1990), aunque no sumaron minutos en algunos de esos partidos decisivos.

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