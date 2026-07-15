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La estadística negativa de 36 años que cortó la Selección Argentina ante Inglaterra

La Selección Argentina le ganó a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y cortó con una racha negativa de 36 años

15 de julio 2026 · 19:42hs
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La estadística negativa de 36 años que cortó la Selección Argentina ante Inglaterra

La Selección Argentina le ganó este miércoles a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y cortó con una racha negativa de 36 años. Esto se debe a que la última vez que le había ganado en los 90 o 120 minutos a un campeón en el torneo de selecciones más importante fue en los octavos de final de Italia 1990.

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Se trata del encuentro correspondiente a los octavos de final de dicha edición, donde los entonces dirigidos por Carlos Salvador Bilardo se impusieron por 1-0 sobre Brasil gracias al gol de Claudio Caniggia, tras una inolvidable asistencia de Diego Armando Maradona.

A partir de allí, la Selección nunca le había vuelto a ganar a un rival con algún título Mundial ni en el tiempo reglamentario ni en el tiempo extra. En aquel Mundial de Italia 90, la Argentina se cruzó con los locales en las semis y luego de igualar 1-1 se impuso en los penales gracias a la heroica actuación de Sergio Goycochea. La ilusión llegó hasta la final, donde cayeron 1-0 ante Alemania.

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Los siguientes dos enfrentamientos ante campeones del mundo fueron justamente ante Inglaterra. En los octavos de final de Francia 1998 los jugadores argentinos ganaron por penales tras igualar 2-2 en los 120 minutos, mientras que en la fase de grupos de Corea-Japón 2002 sufrieron una dura derrota 1-0.

A partir de allí, se dieron tres eliminaciones seguidas contra Alemania. Primero en los cuartos de final de 2006, donde los teutones se quedaron con la clasificación por penales tras el empate 1-1 en los 120 minutos, después en la misma instancia de Sudáfrica 2010 con una contundente goleada 4-0 y finalmente en el partido decisivo de Brasil 2014, que se definió gracias al gol de Mario Gotze en el segundo tiempo extra.

Por último en los octavos de final de Rusia 2018 y en la gran final de Qatar 2022 el rival fue Francia. En el primero de estos cruces, los galos ganaron 4-3, mientras que siguiente la Selección Argentina conquistó su tercera estrella al imponerse en los penales, tras igualar 3-3 en los 120 minutos.

Este miércoles, luego de una remontada histórica, la Selección argentina cortó con esta sequía de 36 años e irá en busca de su cuarta estrella el domingo, cuando se enfrente con España.

La racha negativa que cortó la Selección argentina ante campeones del mundo

Semis de Italia 1990: Argentina 1(4) - (3)1 Italia

Final de Italia 1990: Argentina 0 - 1 Alemania

Octavos de final de Francia 1998: Argentina 2(4) - (3)Inglaterra

Fase de grupos de Corea-Japón 2002: Argentina 0 - 1 Inglaterra

Cuartos de final de Alemania 2006: Argentina 1(2) - (4)1 Alemania

Cuartos de final de Sudáfrica 2010. Argentina 0 - 4 Alemania

Final de Brasil 2014: Argentina 0 - 1 Alemania

Octavos de final de Rusia 2018: Argentina 3 - 4 Francia

Final de Qatar 2022: Argentina 3(4) - (2)3 Francia

Semis de Estados Unidos, Canadá y México 2026: Argentina 2 - 1 Inglaterra

Selección Argentina Inglaterra Mundial
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