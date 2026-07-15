El uno por uno de Argentina en el triunfo ante Inglaterra y clasificación a la final

Enzo Fernández y Lionel Messi se destacaron en la remontada de Argentina ante Inglaterra por 2-1 para clasificar a la final del Mundial 2026

El mediocampista Enzo Fernández y el capitán Lionel Messi se destacaron este miércoles en un partido en el que la Selección Argentina tuvo que volver a remontar para superar a Inglaterra por 2-1 y clasificar a la final del Mundial 2026.

El volante fue una de las principales armas argentinas desde la distribución y el remate de afuera del área, recurso con el que igualó el partido, mientras que el 10 tuvo un segundo tiempo excepcional y asistió en ambos tantos.

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En un complemento en el que todo el representativo argentino tuvo gran nivel, también tuvieron rendimientos preponderantes el mediocampista Leandro Paredes, vital para “marcarle la cancha” desde el principio al mediapunta Jude Bellingham, además del central Lisandro Martínez y otro ingreso positivo del lateral Gonzalo Montiel.

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Una Selección que ya se acostumbró a sufrir, aunque cuenta con la jerarquía, inteligencia y amor propio suficientes para hacer que la moneda siga cayendo para su lado, pudo clasificar a la final del Mundial 2026, instancia en la que lo espera el representativo español, por el título del mundo.

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La gran final de la Copa del Mundo 2026 se jugará este domingo 19 de julio a las 16:00 (horario argentino), en el estadio MetLife de la ciudad estadounidense de Nueva York, en la que Argentina buscará su cuarta estrella y bicampeonato, tras la obtención de Qatar 2022, mientras que la Roja jugará con el objetivo de sumar su segundo Mundial.

El 1x1 de la Selección argentina:

Emiliano Martínez (7): efectivo en los cortes de los centros, ante un equipo rival que amenazó por arriba durante gran parte del partido, tuvo una gran atajada en un remate lejano del volante Declan Rice y no se lo puede culpar por el gol rival.

Nahuel Molina (5): aunque dio amplitud y profundidad por el costado derecho, sufrió la marca de Anthony Gordon y lo perdió en el único gol rival.

Cristian Romero (8): dueño de un grandísimo Mundial, al igual que en Qatar 2022, su única falencia fue haber tenido que hacerse amonestar en una falta táctica. En el resto de las facetas del juego cumplió, con cruces y cierres fundamentales.

Lisandro Martínez (7): aunque perdió en un cabezazo contra el defensor John Stones, tuvo un gran partido con dos cierres providenciales, uno de ellos parado de primer central y otro contra Gordon.

Nicolás Tagliafico (6): no pudo tapar dos centros del extremo Morgan Rogers ni terminar de despejar en el contraataque, pero estuvo firme en la marca por su lateral y se asoció en alguna ocasión con Julián Álvarez.

Giuliano Simeone (6): tuvo un gran partido desde la intensidad y la presión, entendiendo que su rol era correr para darle descanso al equipo, ganar metros y recuperar pelotas en ataque, aunque le faltó precisión a la hora de la definición de las jugadas.

Leandro Paredes (7): le hizo sentir el rigor a Jude Bellingham desde el primer minuto, siendo pícaro para el juego disputado y buscando su hombro lastimado. Además aportó en ataque con pases cruzados, pero fue reemplazado antes de la mitad del primer tiempo.

Enzo Fernández (9): entendió desde el principio que, ante un rival que replegaba bien, el remate desde afuera era un arma de gran peligro. La tercera fue la vencida y pudo marcar el 1-1 con un disparo excepcional, cargado de efecto y al segundo palo, sumando también algunas recuperaciones en área propia.

Alexis Mac Allister (6): no sufrió la marca, pero le faltó darle peso a la hora de trasladar o distribuir la pelota, aunque con su cabezazo al palo le dio otra forma a los embates desesperados del equipo argentino para buscar el empate.

Lionel Messi (8): tuvo un segundo tiempo en el que demostró que “el viento es viejo y sigue soplando”. Gambeteó, aceleró, se asoció y levantó pelotas al segundo palo desde su vieja posición de “7”. Asistió en ambos goles, con un pase atrás para Fernández y un centro excelente, con la pierna diestra y tras desbordar en tiempo de descuento a los 39 años, para habilitar a Lautaro Martínez.

Julián Álvarez (7): sus disparos potentes al arranque del segundo tiempo fueron lo mejor del equipo argentino hasta el gol rival. Le tocó hacer la banda izquierda como en sus inicios en la primera parte, aunque luego tuvo mayor libertad de movimientos.

Entraron en el segundo tiempo:

Nicolás González (6): dio profundidad desde la primera pelota. No pudo cabecear bien un centro de Messi, que terminó siendo atajado por Pickford.

Nicolás Otamendi (7): aportó juego aéreo en el área propia desde su ingreso, además de poder tapar un remate lejano y jugar con los pies en campo rival ante un rival replegado.

Rodrigo De Paul (7): pudo jugar en la plenitud de sus capacidades al no verse obligado a recular físicamente y demostró su buen pie con dos centros precisos para la cabeza de Mac Allister en el primer palo.

Gonzalo Montiel (7): tuvo otro buen ingreso, con participación ofensiva y un cierre sensacional para desairar a Bellingham cuando intentaba marcharse por su costado.

Lautaro Martínez (8): nuevamente ingresó desde el banco para sentenciar un triunfo, esta vez aprovechando una defensa distraída tras el empate argentino para aparecer libre por el segundo poste y marcar el 2-1 final.