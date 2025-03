La decisión de la MLS que deja a Lionel Messi desprotegido

Cheuko, exmiembro de los Navy Seals y especialista en artes marciales, fue una figura clave desde la llegada de Messi a Miami. No solo lo acompaña en su vida diaria, sino que también se encargó de intervenir en múltiples ocasiones cuando fanáticos ingresaban al campo de juego con el objetivo de tomarse una foto con el rosarino.

Sin embargo, la MLS decidió vetarlo, argumentando que su presencia dentro del campo no es parte del protocolo de seguridad establecido por la liga.

Tras conocerse la noticia, Cheuko manifestó su descontento en una entrevista con House of Highlights. “No me quieren en el campo”, reconoció, dejando en claro que la prohibición no solucionará el problema de los invasores.

Además, comparó la situación con su experiencia en el fútbol europeo: “Trabajé en Europa, en la Ligue 1 y la Champions League. En siete años vi seis invasores. Aquí, llegué en julio de 2023 y en 20 meses hubo 16 invasiones. Es un problema real”.

Pese a la restricción, se mostró dispuesto a colaborar con la liga para mejorar la seguridad, resaltando que su experiencia podría ayudar a encontrar soluciones.

¿Quién es Yassine Cheuko, custodio de Lionel Messi en Inter Miami?

Más allá de su papel como protector de Messi, Cheuko es un excombatiente de guerra con experiencia en Irak y Afganistán. Su entrenamiento militar lo llevó a especializarse en distintas disciplinas de combate y a trabajar con entrenadores de élite en artes marciales, como Luan Aguirre. Su vida privada también ganó notoriedad en redes sociales, donde acumula más de 800 mil seguidores en Instagram.

Además, fue desafiado por el creador de contenido Logan Paul a una pelea profesional, a lo que respondió con un mensaje directo: “Nos vemos en el ring”.

Desde la llegada de Messi, Cheuko lideró un equipo de 50 personas encargado de la seguridad del futbolista y su familia. Ahora, sin su presencia en la línea de banda, la MLS deberá reforzar sus protocolos para evitar nuevas invasiones.

Mientras tanto, la controversia sigue abierta y muchos se preguntan si esta medida realmente protegerá mejor a Messi o si solo agravará la situación.