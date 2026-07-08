¿Otra salida más? Unión maneja una oferta de España por Mauro Pittón

En medio de varias salidas, la dirigencia de Unión recibió una oferta por el capitán, Mauro Pittón. ¿Otra posible salida?

El mercado de pases de Unión no da respiro. Mientras el club oficializó la venta de Mateo Del Blanco a Racing de Estrasburgo y terminó de acordar la rescisión del contrato de Nicolás Paz, una nueva situación comenzó a tomar fuerza y tiene como protagonista a uno de los referentes del plantel: Mauro Pittón.

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Según pudo averiguar UNO Santa Fe, en las últimas horas llegó una oferta desde la Segunda División de España por el volante. Si bien no trascendió el equipo, la propuesta ya se encuentra en manos de la dirigencia, que evalúa los pasos a seguir.

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Llegó a Unión una oferta por Pittón

El interés no pasó inadvertido para Pittón. Desde el aspecto económico, representa una mejora importante para el futbolista, un factor que podría inclinar la balanza y modificar un escenario que, hasta hace poco, parecía encaminado hacia su continuidad en Santa Fe. Por el momento no existe una definición, aunque el tema comenzó a ganar fuerza en un mercado que para Unión viene teniendo mucho más movimiento en el rubro de las salidas que en el de las incorporaciones.

Unión tiene una oferta de España por Pittón. UNO Santa Fe / José Busiemi

La posible partida del capitán se sumaría a una lista que ya incluye a Mateo Del Blanco, recientemente vendido a Racing de Estrasburgo, y a Nicolás Paz, quien rescindió su contrato para continuar su carrera en San Martín de San Juan. Además, semanas atrás el club también concretó la transferencia de Rafael Profini a Ucrania.

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En ese contexto, la dirigencia analiza cuidadosamente la propuesta. No solo por lo que representa Pittón dentro de la cancha, donde es uno de los líderes futbolísticos y anímicos del plantel de Leonardo Madelón, sino también porque una eventual salida obligaría a replantear el armado del mediocampo para la segunda parte de la temporada.

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Por ahora no hay una respuesta definitiva. Sin embargo, la oferta existe, seduce al jugador y mantiene abierto un frente que podría seguir entregando novedades en los próximos días. En un mercado donde Unión no deja de recibir consultas por sus futbolistas, el futuro de su capitán pasó a ser otra de las grandes incógnitas.