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Los técnicos que se fueron tras quedar eliminados del Mundial

Más del 25% de los técnicos del Mundial renunciaron o fueron despedidos luego de no lograr los objetivos

8 de julio 2026 · 19:26hs
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Los técnicos que se fueron tras quedar eliminados del Mundial

El Mundial 2026 está generando un terremoto en la dirección técnica de diversas selecciones ya que los resultados esquivos y el fin de los procesos mundialistas están provocando una renovación masiva en los bancos de suplentes y el último DT que se quedó sin trabajo fue Zlatko Dali, de la selección de Croacia.

El experimentado estratega decidió dar un paso al costado tras culminar la travesía de su equipo en la cita máxima, cerrando una de las etapas más estables y representativas en la historia contemporánea del combinado ajedrezado.

Fin de una era dorada en el fútbol de Croacia tras el Mundial

La dimisión de Dali representa el cierre de un proceso sumamente competitivo que posicionó al conjunto balcánico en los primeros planos del deporte rey durante los últimos años.

Bajo su conducción táctica, el plantel logró consolidar una identidad de juego muy marcada, caracterizada por la resiliencia, el orden colectivo y la jerarquía para afrontar las instancias más exigentes ante las potencias globales.

Tras analizar los pormenores de la actuación de su equipo en este Mundial 2026, el director técnico consideró que era el momento adecuado para dar por concluido su vínculo institucional de mutuo acuerdo.

La federación croata deberá iniciar ahora una profunda reestructuración para hallar un sucesor capaz de comandar el inminente recambio generacional que afronta la plantilla de cara al futuro.

Mundial de Rusia 2018: segundo puesto tras caer en la final con Francia por 4 a 2.

Mundial de Qatar 2022: tercer puesto al vencer a Marruecos por 2 a 1.

Mundial 2026: cayó en 16avos de final por 2 a 1 frente a Portugal.

El Mundial devora técnicos: 13 bajas confirmadas

Sabri Lamouchi – Túnez.

Herve Renard – Túnez.

Steve Clarke – Escocia.

Myung-Bo Hong – Corea del Sur.

Miroslav Koubek – República Checa.

Ronald Koeman – Paises Bajos.

Marcelo Bielsa – Uruguay.

Sebastián Beccacece – Ecuador.

Carlos Queiroz – Ghana.

Roberto Martínez – Portugal.

Julian Nagelsmann – Alemania.

Javier Aguirre – México.

Slavko Dalic – Croacia.

Mundial Croacia
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