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El DT de Suiza, confiado ante Argentina: "Podemos ganarles, son vulnerables"

El DT de Suiza, Murat Yakin, ya calentó la previa del cruce de los cuartos de final del Mundial contra la Selección Argentina

8 de julio 2026 · 16:50hs
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El DT de Suiza, confiado ante Argentina: Podemos ganarles, son vulnerables

El DT de Suiza, Murat Yakin, palpitó el encuentro ante Argentina de cara a los cuartos de final del Mundial 2026 y dejó alguna que otra frase polémica al hablar sobre el nivel mostrado por los dirigidos por Lionel Scaloni en lo que va de la Copa: "A juzgar por sus dos últimos partidos, pudimos ver que son vulnerables".

El DT de Suiza, muy confiado

Además, Yakin demostró la confianza que tiene en su plantel, ante el poderío Albiceleste de cara al partido que les espera en cuartos de final: "Somos capaces de frenar a los campeones del mundo".

• LEER MÁS: El historial de la Selección Argentina en los cuartos de final de Mundiales

A su vez, agregó que el duelo que se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City "es un sueño para Suiza" al enfrentarse a la actual defensora del titulo en la fase eliminatoria que llevará a cuatro selecciones a las semifinales del campeonato, pero ratificó que el conjunto argentino "no es invencible".

También se mostro como un entrenador observador y muy culto futbolísticamente, inflando el pecho por la reciente victoria ante Colombia, al asegurar que conoce muy bien "la mentalidad de los equipos sudamericanos" y afirmó que "todos los duelos son importantes".

Para finalizar se mostro orgulloso de los objetivos conquistados hasta ahora en la Copa Mundial: "Queríamos ser la mejor selección Suiza que haya participado en la competencia e hicimos historia".

Argentina llegó a los cuartos de final tras la agónica remontada ante Egipto proporcionada por Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en los últimos 12 minutos del encuentro con desventaja de dos goles.

Ambas selecciones enfrentarán este sábado, a partir de las 22:00 (hora nacional), en el Arrowhead Stadium Kansas City, por los cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

El seleccionado suizo hizo historia y venció por penales 4 a 3, el pasado martes, en el cruce de los octavos de final contra el conjunto colombiano dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, quién no pudo seguir en la competencia luego de una demostración de buen futbol, quedo eliminada sin perder en tiempo regular.

Suiza Argentina Mundial
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