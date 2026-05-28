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Medrán mete mano y perfila dos cambios en Colón para visitar a Almirante Brown

El DT sabalero recupera piezas clave para un partido determinante en Isidro Casanova. Federico Rasmussen y Federico Lértora volverían al equipo titular.

28 de mayo 2026 · 11:44hs
Medrán mete mano y perfila dos cambios en Colón para visitar a Almirante Brown

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón entra en la recta final de su preparación para visitar este sábado, desde las 15.30, a Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional, y Ezequiel Medrán ya empieza a definir el equipo.

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Tras el empate 1-1 ante Mitre en el Brigadier López, resultado que le hizo perder la punta y caer al cuarto lugar de la tabla, el entrenador sabalero probó este jueves con dos modificaciones importantes respecto a la última formación.

Vuelven Rasmussen y Lértora en Colón

La principal novedad pasa por el retorno de Federico Rasmussen, quien dejó atrás la lesión en uno de sus tobillos que lo marginó del último encuentro. El defensor ingresaría por Sebastián Olmedo para volver a conformar la zaga central junto a Pier Barrios.

En tanto, también reaparecería Federico Lértora, recuperado de un pequeño desgarro en la zona de los aductores. El mediocampista volvería al equipo en reemplazo de Matías Muñoz, en una variante que apunta a recuperar equilibrio y experiencia en la mitad de la cancha.

Con ese movimiento, Darío Sarmiento seguiría dentro de la formación titular, después de haber dejado una buena imagen en el compromiso ante Mitre.

El posible equipo y la búsqueda de reacción

Durante la práctica matutina desarrollada en el Predio 4 de Junio, Medrán ensayó con una formación que tendría a Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

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La intención del cuerpo técnico es que el equipo recupere solidez y vuelva a sumar de a tres en un tramo del campeonato que será decisivo para sus aspiraciones de pelear arriba.

El encuentro ante Almirante Brown será arbitrado por Bruno Amiconi y marcará el inicio de una serie exigente para el Sabalero, que afrontará cuatro de sus próximos cinco partidos fuera de Santa Fe.

Colón Medrán Almirante Brown
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