La iniciativa que analiza el Senado regula por primera vez el debate entre aspirantes a gobernador y prevé sanciones ante una ausencia.

Reforma electoral en Santa Fe: debate obligatorio y atril vacío para los candidatos a gobernador que no participen. Foto: el debate de los candidatos a gobernadores de la provincia de Santa Fe, realizado en 2023

El proyecto de reforma electoral de Santa Fe , que ya cuenta con media sanción de Diputados y podría ser aprobado este jueves por el Senado, incorpora una novedad que hasta ahora no existía en la legislación provincial: la obligatoriedad de un debate electoral para los candidatos a gobernador .

La iniciativa, que fue aprobada por mayoría la semana pasada en la Cámara de Diputados, establece además quién estará a cargo de la organización, cuándo deberá realizarse, cómo se definirán los ejes temáticos, de qué manera se transmitirá y qué ocurrirá si alguno de los postulantes decide no asistir.

La incorporación del debate electoral obligatorio aparece en el Título IX del proyecto, referido a la Campaña Electoral, dentro del artículo destinado específicamente a esta instancia previa a las elecciones generales.

Debate obligatorio para los candidatos a gobernador de Santa Fe

El texto establece la realización de “debates electorales públicos previos a las elecciones generales para la categoría de gobernador”, con el objetivo de que los candidatos puedan exponer y debatir sus propuestas ante el electorado. La finalidad, según establece el proyecto, es dar a conocer las plataformas de las agrupaciones políticas, promover un voto informado y aportar una mayor transparencia al proceso electoral.

De aprobarse la iniciativa en el Senado, Santa Fe regulará por primera vez en su historia la obligatoriedad de los debates electorales para la máxima categoría provincial.

Hasta el momento, los debates entre candidatos a gobernador se realizaron por iniciativa de los medios de comunicación y con la participación de los principales postulantes, pero sin que existiera una norma que estableciera su realización obligatoria.

A nivel nacional, la obligatoriedad de los debates presidenciales está contemplada en la legislación electoral desde 2016 y tuvo sus primeras experiencias bajo ese marco normativo en las elecciones de 2019 y 2023.

Quién organizará el debate electoral en Santa Fe

El proyecto también avanza sobre la organización de los debates. La responsabilidad recaerá en el juez electoral, quien tendrá a su cargo la definición de aspectos centrales de la instancia. Según el texto aprobado por Diputados, será el magistrado quien determine la sede, la fecha, el formato, la duración y las reglas de participación.

Además, podrá encomendar la organización técnica a universidades con sede en la provincia o a entidades de reconocida trayectoria en la promoción de la democracia.

La redacción no establece distinciones entre universidades públicas y privadas ni precisa cuáles podrían ser las entidades habilitadas para asumir esa tarea.

Durante las últimas dos décadas, la organización de los debates electorales en Santa Fe estuvo principalmente vinculada a los medios de comunicación privados, que llevaron adelante estas instancias con amplia difusión.

En la categoría para gobernador, uno de los primeros antecedentes fue el debate realizado en Canal 5 en 2011. Luego, entre 2015 y 2023, los debates fueron organizados por El Tres TV, con retransmisión y alcance en distintos puntos del territorio santafesino.

Consultado sobre la incorporación de este punto en la reforma electoral, el diputado provincial José Corral sostuvo que será necesario aprovechar la experiencia acumulada por los medios y los periodistas en este tipo de eventos.

Cuándo se realizaría el debate de candidatos a gobernador

El proyecto también fija un plazo para la realización del debate electoral obligatorio. La norma establece que la fecha deberá definirse de acuerdo con el cronograma electoral y realizarse dentro de los 15 días anteriores a los comicios.

Además, plantea que se procure evitar la superposición entre debates correspondientes a distintas categorías ejecutivas. La redacción deja abierta, de esta manera, la posibilidad de que en el futuro puedan establecerse también instancias de debate para otros cargos electivos.

Cómo se definirán los temas del debate

Uno de los puntos que incorpora la iniciativa es la participación ciudadana en la definición de los temas que deberán discutir los candidatos. Los ejes temáticos del debate electoral deberán surgir, según el proyecto, de un mecanismo de participación ciudadana que sea abierto, transparente, inclusivo y vinculante.

La intención es que la ciudadanía pueda proponer y priorizar los asuntos que considere de mayor interés público.

Sin embargo, el texto no brinda precisiones sobre cómo funcionará ese mecanismo ni de qué manera se seleccionarán finalmente los temas. Hasta ahora, en las experiencias desarrolladas en Santa Fe, los ejes de los debates fueron definidos mediante acuerdos entre los organizadores y los representantes de los candidatos participantes.

Transmisión gratuita y accesibilidad

El proyecto establece que el debate entre candidatos a gobernador deberá transmitirse en vivo y en forma simultánea a través de los servicios de comunicación audiovisual ubicados en la provincia.

También deberá estar disponible en las plataformas digitales oficiales y podrá ser retransmitido por los medios que decidan hacerlo. La transmisión será de acceso libre y gratuito.

Además, la iniciativa incorpora requisitos vinculados con la accesibilidad. El debate deberá contar con subtitulado, audiodescripción e intérprete de Lengua de Señas Argentina.

Atril vacío y sanciones para los candidatos que no participen

El carácter obligatorio del debate también estará acompañado por una medida destinada a dejar constancia pública de la ausencia de un candidato. El proyecto establece que, sin perjuicio de las sanciones previstas por las faltas electorales, si un postulante a gobernador decide no asistir, el espacio físico que le hubiera sido asignado deberá permanecer vacío e identificado con su nombre y apellido.

De esta manera, si uno de los candidatos incumple con la obligación de participar, su ausencia quedará expuesta durante el desarrollo del debate mediante el atril o lugar vacío que le correspondía.

En la experiencia de los debates para gobernador realizados en Santa Fe hasta el momento hubo asistencia de todos los principales candidatos convocados.

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