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Colapinto tendrá una ventaja clave en Monza y Alpine mueve sus fichas

Franco Colapinto será quien salga a pista desde el comienzo del viernes, mientras Pierre Gasly cederá su Alpine a Paul Aron durante la primera práctica del Gran Premio de Italia.

3 de septiembre 2026 · 12:10hs
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Colapinto tendrá una ventaja clave en Monza y Alpine mueve sus fichas

El Gran Premio de Italia tendrá un movimiento particular dentro de Alpine, que aprovechará la primera práctica libre en Monza para cumplir con una de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos novatos.

Mientras Franco Colapinto estará al volante desde el inicio del viernes, Pierre Gasly deberá esperar en el garaje. Su A526 será utilizado por el estonio Paul Aron, quien ya había reemplazado al argentino durante la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Hungría.

La normativa de Fórmula 1 establece que cada escudería debe darle cuatro sesiones de entrenamientos libres a pilotos que hayan disputado dos carreras o menos en la categoría. Con el compromiso de Monza, Alpine habrá cumplido dos de esas sesiones y todavía tendrá otras dos por realizar antes del cierre del campeonato.

Colapinto, frente a una prueba importante

La presencia del argentino durante toda la primera jornada será especialmente importante porque Colapinto finalmente podrá probar las últimas actualizaciones aerodinámicas de Alpine.

Gasly había utilizado este paquete por primera vez en el Gran Premio de Países Bajos, donde terminó décimo y sumó un punto. En aquella oportunidad, Colapinto no pudo contar con las mejoras porque el equipo francés solamente disponía de una especificación actualizada.

Ahora, en el Templo de la Velocidad, el piloto de Pilar tendrá la posibilidad de analizar el comportamiento del auto sobre el asfalto y compararlo con las referencias obtenidas previamente en el simulador.

Monza, además, representa un escenario especial para Colapinto, ya que allí realizó su debut en la Fórmula 1 en 2024. El objetivo será aprovechar cada vuelta para adaptarse a las nuevas piezas y comprobar si el avance mostrado por Alpine en Países Bajos también puede trasladarse al auto del argentino.

Colapinto Monza Alpine
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