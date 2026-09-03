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Alarma en Boca: Paredes sufrió una contractura y trabaja para llegar al duelo ante San Pablo

Paredes sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo y será preservado ante Gimnasia. Boca espera que llegue en condiciones al choque con San Pablo.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2026 · 15:00hs
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Alarma en Boca: Paredes sufrió una contractura y trabaja para llegar al duelo ante San Pablo

Leandro Paredes encendió la preocupación en Boca al pedir el cambio sobre el cierre del partido ante Vélez, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El volante sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo, zona que ya había sufrido semanas atrás, aunque el cuerpo técnico descartó una lesión muscular de gravedad y confirmó una contractura en su evaluación.

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Precaución para evitar riesgos

Ante este panorama, el cuerpo técnico decidió cuidar al mediocampista y no utilizarlo este sábado frente a Gimnasia de Mendoza. La intención es evitar que la molestia se agrave y darle descanso antes del desafío internacional.

Paredes viajará junto al plantel hacia Mendoza, aunque permanecerá al margen del encuentro. Por ahora, tampoco se contempla realizarle nuevos estudios médicos, debido a que los síntomas no generan una alarma importante dentro del club.

Toda la atención puesta en San Pablo

El objetivo principal del capitán será recuperarse para el martes a las 21.30, cuando Boca reciba a San Pablo en La Bombonera por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En Boca mantienen el optimismo y confían en que podrá estar disponible, aunque admiten que llegará con poco margen y probablemente sin encontrarse en su mejor condición física. Desde el cuerpo técnico explicaron que el volante recibió un aviso durante el duelo con Vélez y que su salida respondió a la necesidad de prevenir una lesión mayor.

Boca Leandro Paredes
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