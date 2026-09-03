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Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Franco Colapinto afrontará este fin de semana la decimotercera fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. La actividad comenzará el viernes y la carrera será el domingo a las 10.

3 de septiembre 2026 · 12:24hs
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Colapinto en Monza: todos los horarios del Gran Premio de Italia de F1

Franco Colapinto vuelve a la pista este fin de semana para disputar el Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1.

La actividad se desarrollará entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre en el tradicional Autódromo Nacional de Monza, donde el piloto argentino buscará dejar atrás el complicado paso por Países Bajos, donde terminó 14° después de una carrera condicionada desde el inicio por una penalización.

Colapinto tendrá una nueva oportunidad con Alpine en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. Además, será un fin de semana especial porque podrá probar las últimas actualizaciones del monoplaza, que habían sido utilizadas previamente por Pierre Gasly.

El cronograma completo de Colapinto en Monza

La acción comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos:

Viernes 4 de septiembre

Práctica Libre 1: 7.30 a 8.30Práctica Libre 2: 11 a 12

La actividad continuará el sábado, jornada en la que quedará definida la grilla de partida:

Sábado 5 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11 a 12

Finalmente, llegará el momento más esperado del fin de semana. El Gran Premio de Italia se disputará el domingo:

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10.00

Monza será una nueva prueba para Colapinto, que buscará aprovechar las mejoras de Alpine y volver a sumar protagonismo en la temporada de Fórmula 1.

Colapinto Italia Monza
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