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Colón prepara variantes y busca una reacción ante Deportivo Morón

El entrenador quedó conforme con la reacción ante Racing de Córdoba y analiza volver al 4-2-3-1, con modificaciones en ataque y mayor libertad para Lago.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2026 · 16:49hs
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Colón prepara variantes y busca una reacción ante Deportivo Morón

Colón atraviesa horas decisivas antes de un partido que puede resultar determinante para sus objetivos. Después de una segunda mitad alentadora frente a Racing de Córdoba, Iván Delfino evalúa modificar el esquema y algunos nombres para buscar mayor generación de juego. El técnico dejaría atrás, por ahora, la fórmula con dos delanteros y apostaría nuevamente por un 4-2-3-1.

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Una formación con más juego

La principal modificación estaría relacionada con el dibujo táctico. Delfino había probado con dos centrodelanteros, pero los resultados no fueron los esperados y esa alternativa podría quedar relegada a un recurso para determinados momentos de los partidos.

Franco García y Antonio aparecen como candidatos para integrar la formación inicial, mientras que Toledo y Garate perderían sus lugares. Lago tendría una función más libre, similar a la que desempeñó durante el segundo tiempo contra Racing de Córdoba.

El equipo que analiza el entrenador estaría compuesto por Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen y Castet; Marcioni, Lértora, Antonio y Franco García; Lago y Bonansea.

La idea es conseguir mayor movilidad, circulación y presencia ofensiva, tres aspectos que Colón necesita mejorar para volver a ser competitivo.

Dos partidos que pueden marcar el rumbo

El compromiso del sábado tendrá un valor especial para el Sabalero. Deportivo Morón le lleva cuatro puntos, mientras que Ferro amplió su ventaja a ocho unidades, por lo que Colón necesita sumar para evitar que sus principales rivales se alejen.

Después de este encuentro llegará una visita a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz, otro equipo que se encuentra cerca en la clasificación y pretende escalar posiciones.

Luego, el domingo 20 de septiembre, Colón regresará al Brigadier López para recibir a Los Andes. Será una seguidilla importante para determinar las posibilidades del conjunto santafesino.

Por eso, Delfino busca encontrar rápidamente una estructura que le permita al equipo recuperar confianza, sumar puntos y acercarse nuevamente a los puestos de protagonismo.

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