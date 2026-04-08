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Lanús pone en marcha su ilusión en la Libertadores ante Mirassol en Brasil

Lanús visitará a Mirassol, desde las 19, en el estadio José María de Campos Maia, en su estreno en el Grupo G de la Libertadores.

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 07:54hs
Lanús pone en marcha su ilusión en la Libertadores ante Mirassol en Brasil

Prensa Lanús

Lanús visitará este miércoles a Mirassol de Brasil, por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, con el objetivo de comenzar su camino en el torneo de clubes más importante de América con el pie derecho.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio José Maria de Campos Maia, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina, quien estará secundado desde el VAR por su compatriota Nicolás Gallo.

El “Granate” llega al inicio de esta fase de grupos de la Copa Libertadores con la ilusión al máximo, ya que viene de ganar la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa 2026, derrotando en esta última al todopoderoso Flamengo con un histórico triunfo en el mítico Maracaná.

La mejor participación de Lanús en la Copa Libertadores se dio en el 2017, cuando cayó en la final frente a Gremio de Brasil.

Mirassol, por su parte, fue una de las grandes sorpresas en el Brasileirao 2025, donde finalizó cuarto para conseguir una histórica clasificación al torneo de clubes más importante de América.

Las posibles formaciones de Mirassol y Lanús

  • Copa Libertadores
  • Grupo G - fecha 1
  • Mirassol (Bra) - Lanús (Arg)
  • Estadio: José Maria de Campos Maia
  • Árbitro: Jhon Ospina (Col)
  • VAR: Nicolás Gallo
  • Hora: 19. TV: Fox Sports y Disney+ Premium

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Joao Victor, Willian Machado, Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho; Shaylon, Alesson, Firmino Negueba; Tiquinho Soares. DT: Rafael Guanaes.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Franco Watson, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

Lanús Libertadores Mirassol
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