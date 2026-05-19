El procedimiento fue realizado durante un control vehicular sobre la ruta nacional 11, a la altura de San Justo. En el vehículo viajaban una pareja y dos jóvenes cadetes del Instituto de Seguridad Pública. Los aspirantes quedaron en libertad, mientras que los otros ocupantes fueron aprehendidos por infracción a la ley de drogas.

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Este fin de semana, durante un operativo de control vehicular realizado por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina sobre el kilómetro 563 de la ruta nacional 11, en jurisdicción de San Justo, fueron detenidos un hombre y una mujer que transportaban más de tres kilos de cocaína en un automóvil en el que también viajaban dos cadetes del Instituto de Seguridad Pública (ISeP).

El procedimiento se dio en el marco de controles selectivos de personas y vehículos en tránsito. Los gendarmes detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa Classic patente LTY 193, en el que se trasladaban cuatro personas: el conductor, su pareja y dos jóvenes aspirantes a policías.

Según trascendió, la presencia de los cadetes habría sido utilizada por la pareja como una maniobra para intentar pasar inadvertidos ante controles de seguridad. Sin embargo, los efectivos detectaron inconsistencias y profundizaron la requisa.

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Más de tres kilos de cocaína

Con autorización de la Justicia Federal, el vehículo fue trasladado al Escuadrón Vial San Justo, donde se realizó una inspección más exhaustiva con presencia de testigos.

Durante la requisa hallaron varios “ladrillos” que, tras ser sometidos al narcotest, dieron resultado positivo para cocaína, con un peso total superior a los tres kilogramos.

La pareja quedó inmediatamente aprehendida. Fueron identificados como L. A. G., de 23 años, y A. M. G., de 41.

En tanto, los dos cadetes del ISeP recuperaron la libertad por disposición de la Justicia Federal. De acuerdo a la investigación preliminar, los jóvenes viajaban “embarcados”, es decir, a dedo, y no tendrían vinculación con el transporte de estupefacientes.

COCAINA SAN JUSTO

Intervención de la Justicia Federal

La novedad fue informada a la Región II de Gendarmería Nacional y posteriormente a la Justicia Federal de Rafaela, que ordenó que ambos detenidos permanezcan privados de la libertad e incomunicados.

Además, dispuso la formación de causa por presunta infracción a la ley nacional de estupefacientes N.º 23.737.