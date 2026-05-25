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Unión y Colón celebraron el 25 de Mayo con mensajes de identidad y pertenencia

Unión y Colón aprovecharon el 25 de Mayo para expresarse en redes sociales con publicaciones del sentimiento popular, la historia y el sentido colectivo

Ovación

Por Ovación

25 de mayo 2026 · 19:32hs
Unión y Colón celebraron el 25 de Mayo con mensajes de identidad y pertenencia

El 25 de Mayo volvió a despertar mensajes cargados de simbolismo, pertenencia y sentimiento patrio en todo el país. En Santa Fe, los dos clubes más representativos aprovecharon la fecha para dejar sus reflexiones a través de las redes sociales oficiales.

Tanto Unión como Colón publicaron mensajes vinculados a la identidad colectiva, el esfuerzo y la construcción diaria, utilizando un tono emotivo y cercano a sus hinchas en una jornada especial para la historia argentina.

Los mensajes de Unión y Colón por el 25 de Mayo

Desde Unión eligieron un mensaje con fuerte contenido institucional y de unidad, apelando incluso a un juego conceptual con el propio nombre del club: “La Patria se construye todos los días: con esfuerzo, compromiso y Unión. Hoy honramos nuestra historia y a quienes soñaron un país mejor. ¡Feliz 25 de Mayo!”.

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Por el lado de Colón, el mensaje fue más extenso y emocional, apuntando especialmente a la idea de construcción colectiva y acompañamiento en los momentos difíciles: “Nadie sostiene solo una historia. Ni una bandera, ni una tribuna, ni un color. Las historias que valen de verdad se construyen entre miles. Entre los que están cuando todo va bien y también cuando cuesta un poco más. Este 25 de mayo celebramos eso que todavía nos une: la identidad, el sentido de pertenencia y las ganas de seguir adelante juntos. Feliz Día de la Patria”.

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El Sabalero apeló así a una narrativa muy ligada al presente futbolístico y emocional del club, reforzando la conexión con su gente en un contexto donde el acompañamiento de los hinchas volvió a ser protagonista durante toda la temporada.

Más allá de la rivalidad deportiva, tanto Unión como Colón coincidieron en un mismo eje: la identidad como motor. En una fecha atravesada por la memoria y el sentimiento nacional, los clubes santafesinos encontraron la manera de unir los colores con la historia y el sentido de pertenencia que moviliza a miles de personas cada fin de semana.

25 de Mayo Unión Colón
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