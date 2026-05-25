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Números fríos: Colón fue más, pero sigue perdiendo efectividad y lo pagó ante Mitre

Colón dominó las estadísticas en Santa Fe: tuvo más posesión, remató más e inquietó, pero la falta de eficacia le impidió sostener la ventaja ante Mitre

Ovación

Por Ovación

25 de mayo 2026 · 14:22hs
Números fríos: Colón fue más, pero sigue perdiendo efectividad y lo pagó ante Mitre

Prensa Colón

Colón dejó escapar mucho más que dos puntos en el Brigadier López. El empate 1 a 1 frente a Mitre expuso una realidad que las estadísticas reflejan con claridad: fue superior, manejó el partido, tuvo más la pelota y generó más situaciones, pero volvió a fallar en los metros finales y lo terminó pagando caro.

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Números fríos de Colón-Mitre

El equipo de Ezequiel Medrán cerró la tarde con el 57% de posesión contra el 43% del conjunto santiagueño. También remató más: 12 tiros totales frente a ocho de Mitre. La diferencia fue todavía más marcada en los disparos al arco, donde Colón duplicó a su rival con ocho remates contra seis. Además, dominó en los córners (siete a cuatro) y en cantidad de ataques, con 101 avances ofensivos frente a 89 del visitante.

estadisticas colon mitre
Las estad&iacute;sticas de Col&oacute;n-Mitre.

Las estadísticas de Colón-Mitre.

Sin embargo, el dato que termina explicando el resultado no aparece solamente en la estadística fría, sino en la eficacia. Colón volvió a generar, volvió a asumir el protagonismo y volvió a quedarse corto en la definición. Tuvo situaciones para liquidarlo cuando ganaba con el tanto de Ignacio Lago, pero no logró ampliar la ventaja y Mitre encontró el empate en una de las pocas respuestas claras que construyó en el complemento.

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Las cifras muchas veces no definen un partido, pero sí revelan tendencias. En este caso muestran con claridad a un Colón dominante desde el juego, aunque cada vez menos contundente en el área rival. Esa pérdida de efectividad empieza a costarle caro: el Sabalero dejó escapar la cima de la Zona A y ahora marcha cuarto en la Primera Nacional tras disputarse la fecha 15.

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El empate dejó además una sensación incómoda en Santa Fe. Porque más allá de mantenerse en puestos de pelea, Colón volvió a desperdiciar una oportunidad importante como local. Controló el desarrollo, manejó los tiempos y tuvo los números a favor, pero no supo transformar esa superioridad en una victoria. En una categoría tan pareja como la Primera Nacional, perdonar suele tener consecuencias inmediatas.

Colón Mitre Brigadier López
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