Alejandro Lerner regresa a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira nacional “Aquí y Ahora”. El show repasa sus mayores éxitos, celebrando la banda sonora de su vida y una carrera icónica. En un formato que combina la calidez del piano con la potencia de su banda, el músico invita al público a un encuentro donde el presente es el protagonista absoluto.
Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"
Alejandro Lener se presentará en HUB el viernes 29 de mayo a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).
Tras recorrer escenarios de toda Latinoamérica y Europa, y con una agenda que incluye seis fechas sold out en Colombia, Lerner vuelve a casa para repasar esos "himnos" que ya son parte del ADN argentino: "Todo a pulmón", "Volver a empezar" y "Después de ti", entre muchos otros
Puntos de venta
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161