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Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Alejandro Lener se presentará en HUB el viernes 29 de mayo a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

12 de mayo 2026 · 10:07hs
 Alejandro Lener se presentará en HUB el viernes 29 de mayo 

gentileza

 Alejandro Lener se presentará en HUB el viernes 29 de mayo 

Alejandro Lerner regresa a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira nacional “Aquí y Ahora”. El show repasa sus mayores éxitos, celebrando la banda sonora de su vida y una carrera icónica. En un formato que combina la calidez del piano con la potencia de su banda, el músico invita al público a un encuentro donde el presente es el protagonista absoluto.

Tras recorrer escenarios de toda Latinoamérica y Europa, y con una agenda que incluye seis fechas sold out en Colombia, Lerner vuelve a casa para repasar esos "himnos" que ya son parte del ADN argentino: "Todo a pulmón", "Volver a empezar" y "Después de ti", entre muchos otros

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Santa Fe Alejandro Lerner HUB
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