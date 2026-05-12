Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Alejandro Lener se presentará en HUB el viernes 29 de mayo a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

Alejandro Lerner regresa a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira nacional “Aquí y Ahora”. El show repasa sus mayores éxitos, celebrando la banda sonora de su vida y una carrera icónica. En un formato que combina la calidez del piano con la potencia de su banda, el músico invita al público a un encuentro donde el presente es el protagonista absoluto.