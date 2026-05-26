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Lanús cierra su participación en la Copa Libertadores ante el Mirassol

El partido tendrá lugar este martes desde las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez y el Granate ya se encuentra eliminado

26 de mayo 2026 · 09:01hs
Lanús cierra su participación en la Copa Libertadores.

Lanús cierra su participación en la Copa Libertadores.

Lanús, ya eliminado de la Copa Libertadores, cerrará su participación en el certamen continental este martes, cuando reciba al líder del Grupo G, Mirassol de Brasil.

Lanús busca clasificar a la Copa Sudamericana

El partido tendrá lugar este martes desde las 19 en el estadio Néstor Díaz Pérez y contará con el arbitraje del paraguayo Carlos Benítez, mientras que el uruguayo Antonio García estará en el VAR. Además, el encuentro contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y la transmisión televisiva de Fox Sports.

El equipo de Mauricio Pellegrino llega a este encuentro tras perder 2-0 con Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, el pasado miércoles en condición de visitante, por la quinta fecha de este Grupo G. Con este resultado, el "Granate" quedó tercero con 6 puntos pero fue eliminado del certamen debido al desempate olímpico que se basa en los resultados entre sí.

Por ello, y considerando que perdió 4-0 en la cuarta fecha ante el colista Always Ready de Bolivia, deberá ganar o empatar para, al menos, asegurarse un lugar en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el equipo de Rafael Guanaes viene de ganarle 1-0 el pasado sábado a Fluminense, en el estadio José María de Campos Maia, por la décimoséptima fecha del Brasileirao que lo tiene en el puesto 18 con 16 puntos, en zona de descenso.

En paralelo, en su debut en la Copa Libertadores, el equipo paulista es líder con 12 puntos, tres por encima del escolta Liga Deportiva Universitaria. Como Mirassol venció 2-0 en Brasil y los ecuatorianos hicieron lo propio en Quito, la clasificación se definirá por diferencia de gol en caso de que Mirassol pierda en Lanús y Liga Deportiva Universitaria gane ante Always Ready en condición de local.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Tomás Guidara; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Mirassol: Alex Muralha; Rodrigues, Willian Machado, Joao Victor, Igor Carius; Aldo Filho, Denilson, Alesson, Shaylon, Carlos Eduardo; Edson Carioca. DT: Rafael Guanaes.

Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay).

VAR: Antonio García (Uruguay).

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Horario: 19.

TV: Fox Sports.

Lanús Mirassol Copa Libertadores
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