Estudiantes de La Plata se juega la clasificación a octavos de final de la Libertadores

Este martes desde las 21.30, Estudiantes será local ante Independiente Medellín y tendrá que ganar para meterse en octavos de final

Estudiantes de La Plata se juega la clasificación a octavos de final.

Estudiantes de La Plata buscará la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores cuando reciba este martes a Independiente Medellín de Colombia por la última fecha del Grupo A del certamen continental.

El partido tendrá lugar este martes desde las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata y contará con el arbitraje del paraguayo Juan Benítez, mientras que su compatriota Ulises Mereles estará en el VAR. Además, el encuentro contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y la transmisión televisiva de Fox Sports.

El equipo del uruguayo Alexander Medina llega a esta última fecha del Grupo A de la Copa Libertadores tras perder 1-0 ante Flamengo de Brasil el pasado miércoles en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. Con este resultado y la victoria de Independiente Medellín ante Cusco de Perú, el "Pincha" cedió el segundo puesto y dejó la clasificación a resolverse este martes en La Plata.

Para este encuentro en el que deberá ganar para avanzar a los octavos de final, el entrenador, ex Talleres de Córdoba, no contará con Tomás y Tiago Palacios, ambos suspendidos por alcanzar la tercera tarjeta amarilla. En sus lugares ingresarán Gastón Benedetti y Facundo Farías, en la defensa y el mediocampo respectivamente.

Además, el director técnico charrúa haría una tercera variante que sería el ingreso del colombiano Edwuin Cetré por Braian Aguirre en el extremo izquierdo del ataque de Estudiantes.

Por su parte, el equipo de Sebastián Botero llega a esta última fecha tras vencer 3-2 a Cusco, en condición de visitante, el pasado miércoles por la quinta fecha de esta Copa Libertadores.

Debido a que es escolta con 7 puntos, uno más que el "Pincha", con tan solo un empate le alcanzará para avanzar a los octavos de final del certamen continental.

Probables formaciones

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Facundo Farías, Alexis Castro, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.__IP__

Independiente Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, Leyser Chaverra, José Ortíz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Halam Loboa, Didier Moreno, Yony González, Daniel Cataño; Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.

Árbitro: Juan Benítez (Paraguay).

VAR: Ulises Mereles (Paraguay).

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Horario: 21.30.

TV: Fox Sports.