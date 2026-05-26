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Dolor en el mundo Boca: murió Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros

Tras una larga lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, el actual coordinador de goleros de las Inferiores xeneizes y un hombre muy querido en el mundo azul y oro falleció a los 55 años.

26 de mayo 2026 · 08:50hs
Falleció el histórico entrenador de arqueros de Boca Fernando Gayoso

Falleció el histórico entrenador de arqueros de Boca Fernando Gayoso

Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros de Primera División y coordinador de arqueros en las Inferiores de Boca, falleció este martes a los 55 años tras luchar durante los últimos años contra la ELA y dejó un enorme legado en la entidad de La Ribera formando y acompañando a generaciones de arqueros.

Hondo pesar en el club Xeneize

Gayoso fue una persona muy querida y respetada en el mundo Boca por jugadores, colegas y simpatizantes y su hijo, Fran, fue el que comunicó la triste noticia y le dedicó un emotivo posteo en redes sociales donde señaló: “Hoy 26 de mayo se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad. Sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra”.

“Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir, mi Highlander como decías, alguien que jamás se dio por vencido. Sos todo para mí, papi, hoy estás en el cielo con mami. Cuidenme por favor”, añadió.

Finalmente, indicó: “Te amo y te voy a extrañar por siempre papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estás con mamá descansando en paz. Que en paz descanses campeón, gracias por todo lo que le diste al fútbol y a mí en toda la vida. Te amo”.

Además de Boca, Gayoso pasó por Racing, Vélez, Tigre y Nacional de Montevideo, y, tras ser diagnosticado de ELA, había dejado el trabajo diarios de campo, pero se desempeñaba como coordinador de arqueros y, en el último tiempo, su estado de salud se había agravado.

Boca entrenador arqueros
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