Uno Santa Fe | Colón | Colón

El historial entre Colón y Ferro mantiene una paridad absoluta

A lo largo de los 44 partidos que disputaron Colón y Ferro en Primera División y la B Nacional, no lograron sacarse diferencias

Ovación

Por Ovación

17 de julio 2026 · 10:08hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón y Ferro protagonizan un historial en el que no se sacan diferencias

Colón y Ferro protagonizan un historial en el que no se sacan diferencias

Es realmente llamativo el historial que protagonizan Colón y Ferro a lo largo de los años. Y es que después de enfrentarse en 44 oportunidades, ambos equipos suman las mismas victorias, empates y derrotas.

El historial entre Colón y Ferro

Contando los encuentros en Primera División y la B Nacional, Colón y Ferro jugaron 44 partidos, con 13 victorias del Sabalero, 13 del Verde y empataron en 18 oportunidades.

La última vez que se enfrentaron fue el 28 de febrero, por la 3° fecha del Torneo, igualando 1-1 en el Brigadier López. El gol de Colón lo anotó Conrado Ibarra y para Ferro marcó Matías Kabalin.

LEER MÁS: Colón se juega mucho más que tres puntos en su visita al líder Ferro

En ese encuentro, el árbitro Bruno Amiconi sancionó un polémico penal en favor del Sabalero, que el arquero Fernando Monetti le terminó atajando a Alan Bonansea.

Por su parte, la última vez que Colón visitó a Ferro fue el 24 de septiembre del 2014, en lo que fue empate 1-1. Para el Verdolaga marcó Cristian Salmerón y el gol del Sabalero lo convirtió Gustavo Villarruel.

Colón Ferro historial
Noticias relacionadas
colon se juega mucho mas que tres puntos en su visita al lider ferro

Colón se juega mucho más que tres puntos en su visita al líder Ferro

Eric Ramírez será refuerzo de Unión.

Unión aceleró y cerró la llegada del delantero Eric Ramírez

colon y ferro, cara a cara: el duelo de los candidatos que puede marcar el rumbo de la zona a

Colón y Ferro, cara a cara: el duelo de los candidatos que puede marcar el rumbo de la Zona A

quienes son los dos jugadores de colon que estan en alerta amarilla

Quiénes son los dos jugadores de Colón que están en alerta amarilla

Lo último

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

Último Momento
Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: una gigantesca barcaza ya opera sobre el río Salado para construir los últimos pilotes

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: una gigantesca barcaza ya opera sobre el río Salado para construir los últimos pilotes

Copa Santa Fe amplía su agenda con el debut del hockey y una nueva fecha del fútbol

Copa Santa Fe amplía su agenda con el debut del hockey y una nueva fecha del fútbol

Ovación
Colón dio a conocer los convocados para visitar a Ferro presencias y ausencias llamativas

Colón dio a conocer los convocados para visitar a Ferro presencias y ausencias llamativas

Agustín Colazo, con las puertas abiertas para su salida de Unión

Agustín Colazo, con las puertas abiertas para su salida de Unión

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Messi y la final de su vida, en el estadio donde renunció a la Selección hace 10 años

Messi y la final de su vida, en el estadio donde renunció a la Selección hace 10 años

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados