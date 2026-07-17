El historial entre Colón y Ferro mantiene una paridad absoluta

A lo largo de los 44 partidos que disputaron Colón y Ferro en Primera División y la B Nacional, no lograron sacarse diferencias

Colón y Ferro protagonizan un historial en el que no se sacan diferencias

Es realmente llamativo el historial que protagonizan Colón y Ferro a lo largo de los años . Y es que después de enfrentarse en 44 oportunidades, ambos equipos suman las mismas victorias, empates y derrotas.

Contando los encuentros en Primera División y la B Nacional, Colón y Ferro jugaron 44 partidos, con 13 victorias del Sabalero, 13 del Verde y empataron en 18 oportunidades.

La última vez que se enfrentaron fue el 28 de febrero, por la 3° fecha del Torneo, igualando 1-1 en el Brigadier López. El gol de Colón lo anotó Conrado Ibarra y para Ferro marcó Matías Kabalin.

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En ese encuentro, el árbitro Bruno Amiconi sancionó un polémico penal en favor del Sabalero, que el arquero Fernando Monetti le terminó atajando a Alan Bonansea.

Por su parte, la última vez que Colón visitó a Ferro fue el 24 de septiembre del 2014, en lo que fue empate 1-1. Para el Verdolaga marcó Cristian Salmerón y el gol del Sabalero lo convirtió Gustavo Villarruel.