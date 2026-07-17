Un grupo de familias de la zona costera se manifestó este jueves a la vera de la Ruta Nacional 168. Exigen que el municipio limpie el reservorio del barrio antes de la llegada de El Niño y rechazan el traslado a refugios: piden volver a instalarse sobre la ruta si el río sigue creciendo.

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Mientras el Gobierno provincial y el municipal coordinan cumbres de riesgo hídrico en los centros culturales de la región, la realidad de la costa santafesina empuja sus propias urgencias. Un grupo de vecinos de La Vuelta del Paraguayo se concentró este jueves en la Fuente de la Cordialidad, sobre el acceso a la Ruta Nacional 168, para visibilizar el estado de desprotección en el que se encuentra el barrio ante el incremento del nivel del río y la anunciada llegada del fenómeno climático El Niño.

A pesar de los sucesivos anuncios de planes de contingencia por parte de la Casa Gris y del Palacio Municipal, los habitantes del sector costero denuncian que las tareas preventivas aún no llegaron a su territorio . El principal foco de preocupación se centra en el reservorio interno del barrio, el cual aseguran que se encuentra completamente obstruido por malezas y sedimentos, perdiendo su capacidad operativa para mitigar el avance del agua.

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"Escuchamos por los medios que está todo bajo control y que están recorriendo los barrios, pero a Vuelta del Paraguayo no han venido. No queremos esperar a tener el agua en los pies para que recién aparezcan", subrayó Andrés, vecino que encabezó el reclamo en el ingreso a la ciudad.

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

El fantasma de la evacuación y el pedido de la ruta

En la Vuelta del Paraguayo residen actualmente unas 250 familias, compuestas en su gran mayoría por niños pequeños y adultos mayores. Los manifestantes aclararon que la situación ya dejó de ser una proyección meteorológica abstracta: debido al incremento gradual del caudal del río de las últimas semanas, ya se registran dos viviendas familiares con el agua estancada a escasos metros del ingreso.

Los vecinos hicieron especial hincapié en que la protesta no tiene como fin solicitar bolsones de asistencia alimentaria ni subsidios económicos, sino forzar la presencia de los equipos técnicos del municipio para coordinar acciones preventivas e iniciar un diálogo de planificación real de cara a las próximas semanas.

Asimismo, ante la inminencia de una crecida que obligue a abandonar las viviendas, los referentes barriales adelantaron una postura histórica del sector: rechazan categóricamente la reubicación en refugios municipales cerrados y exigen que, al igual que en las inundaciones de años anteriores, se les permita armar los módulos de emergencia temporales sobre la vera de la Ruta Nacional 168. Esta modalidad les permite custodiar sus viviendas y pertenencias cruzando la defensa, evitando los reiterados robos que sufren cuando abandonan por completo el barrio.

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Visibilizar sin cortar el tránsito

El reclamo se desarrolló de manera pacífica a la vera de la traza vial. Los vecinos aclararon desde un inicio que no estuvo dentro de sus planes realizar un corte de ruta completo ni parcial, entendiendo las complicaciones de conectividad que ello genera entre Santa Fe y el área metropolitana de Paraná. Su único objetivo fue aprovechar el alto flujo de tránsito del ingreso a la capital para instalar el reclamo en la agenda pública.

Sin embargo, las familias de la Vuelta del Paraguayo advirtieron que, de no concretarse una inspección del municipio sobre el reservorio de la comunidad en los próximos días, iniciarán un plan de lucha con medidas de fuerza progresivas para asegurar que sus reclamos sean atendidos antes de que comience el ciclo de lluvias intensas previsto para el último trimestre de 2026.