Uno Santa Fe | Santa Fe | La Vuelta del Paraguayo

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Un grupo de familias de la zona costera se manifestó este jueves a la vera de la Ruta Nacional 168. Exigen que el municipio limpie el reservorio del barrio antes de la llegada de El Niño y rechazan el traslado a refugios: piden volver a instalarse sobre la ruta si el río sigue creciendo.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

17 de julio 2026 · 09:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño
Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño
Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño
Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Mientras el Gobierno provincial y el municipal coordinan cumbres de riesgo hídrico en los centros culturales de la región, la realidad de la costa santafesina empuja sus propias urgencias. Un grupo de vecinos de La Vuelta del Paraguayo se concentró este jueves en la Fuente de la Cordialidad, sobre el acceso a la Ruta Nacional 168, para visibilizar el estado de desprotección en el que se encuentra el barrio ante el incremento del nivel del río y la anunciada llegada del fenómeno climático El Niño.

A pesar de los sucesivos anuncios de planes de contingencia por parte de la Casa Gris y del Palacio Municipal, los habitantes del sector costero denuncian que las tareas preventivas aún no llegaron a su territorio. El principal foco de preocupación se centra en el reservorio interno del barrio, el cual aseguran que se encuentra completamente obstruido por malezas y sedimentos, perdiendo su capacidad operativa para mitigar el avance del agua.

LEER MÁS: Prevención por El Niño: Pullaro reúne en Santa Fe a los intendentes del centro-norte para mitigar lluvias intensas a fin de año

"Escuchamos por los medios que está todo bajo control y que están recorriendo los barrios, pero a Vuelta del Paraguayo no han venido. No queremos esperar a tener el agua en los pies para que recién aparezcan", subrayó Andrés, vecino que encabezó el reclamo en el ingreso a la ciudad.

Temor por la crecida del r&iacute;o: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Ni&ntilde;o

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

El fantasma de la evacuación y el pedido de la ruta

En la Vuelta del Paraguayo residen actualmente unas 250 familias, compuestas en su gran mayoría por niños pequeños y adultos mayores. Los manifestantes aclararon que la situación ya dejó de ser una proyección meteorológica abstracta: debido al incremento gradual del caudal del río de las últimas semanas, ya se registran dos viviendas familiares con el agua estancada a escasos metros del ingreso.

Los vecinos hicieron especial hincapié en que la protesta no tiene como fin solicitar bolsones de asistencia alimentaria ni subsidios económicos, sino forzar la presencia de los equipos técnicos del municipio para coordinar acciones preventivas e iniciar un diálogo de planificación real de cara a las próximas semanas.

Asimismo, ante la inminencia de una crecida que obligue a abandonar las viviendas, los referentes barriales adelantaron una postura histórica del sector: rechazan categóricamente la reubicación en refugios municipales cerrados y exigen que, al igual que en las inundaciones de años anteriores, se les permita armar los módulos de emergencia temporales sobre la vera de la Ruta Nacional 168. Esta modalidad les permite custodiar sus viviendas y pertenencias cruzando la defensa, evitando los reiterados robos que sufren cuando abandonan por completo el barrio.

Temor por la crecida del r&iacute;o: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Ni&ntilde;o

Temor por la crecida del río: vecinos de La Vuelta del Paraguayo reclaman por la limpieza de reservorios antes la posible llegada de El Niño

Visibilizar sin cortar el tránsito

El reclamo se desarrolló de manera pacífica a la vera de la traza vial. Los vecinos aclararon desde un inicio que no estuvo dentro de sus planes realizar un corte de ruta completo ni parcial, entendiendo las complicaciones de conectividad que ello genera entre Santa Fe y el área metropolitana de Paraná. Su único objetivo fue aprovechar el alto flujo de tránsito del ingreso a la capital para instalar el reclamo en la agenda pública.

Sin embargo, las familias de la Vuelta del Paraguayo advirtieron que, de no concretarse una inspección del municipio sobre el reservorio de la comunidad en los próximos días, iniciarán un plan de lucha con medidas de fuerza progresivas para asegurar que sus reclamos sean atendidos antes de que comience el ciclo de lluvias intensas previsto para el último trimestre de 2026.

La Vuelta del Paraguayo El Niño vecinos reservorios evacuación
Noticias relacionadas
Histórica postulación: Pullaro invitó formalmente al papa León XIV a visitar a Rosario en noviembre

Histórica postulación: Pullaro invitó formalmente al papa León XIV a visitar la provincia de Santa Fe en noviembre

Planificación de cara al río: los ocho Entornos Ribereños que delimita el municipio para regular el uso del suelo y la construcción

Planificación de cara al río: los ocho "Entornos Ribereños" que delimita el municipio para regular el uso del suelo y la construcción

El tiempo en Santa Fe: viernes caluroso y posibles tormentas aisladas

El tiempo en Santa Fe: viernes caluroso y posibles tormentas aisladas

Dos trabajadores recibieron el alta médica tras un accidente laboral.

Dieron de alta a los dos trabajadores heridos tras la caída de un andamio en la Ruta 168

Lo último

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

Último Momento
Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

La estrecha relación entre Scaloni y De la Fuente, el DT de España

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: una gigantesca barcaza ya opera sobre el río Salado para construir los últimos pilotes

Nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé: una gigantesca barcaza ya opera sobre el río Salado para construir los últimos pilotes

Copa Santa Fe amplía su agenda con el debut del hockey y una nueva fecha del fútbol

Copa Santa Fe amplía su agenda con el debut del hockey y una nueva fecha del fútbol

Ovación
Colón dio a conocer los convocados para visitar a Ferro presencias y ausencias llamativas

Colón dio a conocer los convocados para visitar a Ferro presencias y ausencias llamativas

Agustín Colazo, con las puertas abiertas para su salida de Unión

Agustín Colazo, con las puertas abiertas para su salida de Unión

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Colapinto cerró un viernes alentador y sueña con dar pelea en Bélgica

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Se confirmaron las camisetas que usarán Argentina y España en la final del Mundial 2026

Messi y la final de su vida, en el estadio donde renunció a la Selección hace 10 años

Messi y la final de su vida, en el estadio donde renunció a la Selección hace 10 años

Policiales
Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Cayeron dos policías acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

14 de Julio: la Alianza Francesa de Santa Fe celebra los valores de la Revolución Francesa y renueva su compromiso con la comunidad

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Noche de salsa en Demos: Plynkys Son y Artistas Invitados

Noche de salsa en Demos: Plynky's Son y Artistas Invitados