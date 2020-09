Liga de Quito empató con Emelec y manda en Ecuador

Liga Deportiva Universitaria de Quito, rival de River en Copa Libertadores, igualó este sábado 1-1 con Emelec y quedó puntero de la Liga Pro del fútbol de primera división de Ecuador, al continuar la decimotercera fecha.

En el estadio Banco del Pacífico de la ciudad de Guayaquil, el elenco de la capital ecuatoriana se adelantó en la pizarra con una conquista de Junior Sornoza (PT 40').

El conjunto local estableció la paridad, por intermedio de Roberto Ordóñez (ST 13'), que luego fue expulsado.

Liga Deportiva Universitaria pasó a comandar la clasificación con 29 puntos, seguido por Independiente del Valle, con 28.

En el conjunto de Quito, dirigido por el DT uruguayo Pablo Repetto, se alistaron los argentinos Adrián Gabbarini (arquero, ex Independiente), Lucas Piovi (mediocampista, ex Almagro) y Lucas Villarruel (mediocampista, ex Huracán).

En Emelec se alistó el exdefensor de Arsenal de Sarandí, Aníbal Leguizamón.

Además, Orense, conducido por el DT argentino Patricio Lara, igualó 2-2 con Aucas, en donde marcó un tanto el volante Sergio López (ex Temperley), a los 23 minutos de la primera mitad.

Los demás marcadores de la fecha fueron: Liga Universitaria de Portoviejo 2 (un gol de Francisco Fydriszewski, ex Argentinos Juniors)-Olmedo 1; Deportivo Cuenca 1-Independiente del Valle 3 y Macará 1-Barcelona 1 (los dos últimos jugados el 9 de septiembre).