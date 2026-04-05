Suecia quiere volver a estar entre los mejores de un Mundial

Suecia jugará su decimotercer Mundial y tratará de volver a meterse entre los más importantes, por lo que buscará llegar a los cuartos de final en 2026

Suecia afrontará su decimotercera participación en un Mundial en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y tratará de volver a meterse entre los equipos más importantes, por lo que buscará llegar a los cuartos de final.

El elenco escandinavo, que tuvo como mejor actuación un subcampeonato en el certamen que organizó en 1958 y dos terceros puestos en Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, consiguió —obtuvo— su boleto gracias a las victorias sobre Ucrania (3 a 1) y Polonia (3 a 2) en uno de los repechajes europeos y ahora integrará el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Suecia quiere ser de elite en el Mundial 2026

En Italia 1934 llegó hasta los cuartos de final, en un certamen que era directamente de eliminación directa y arrancaba en octavos de final.

En el debut derrotó por 3 a 2 a la Selección argentina, con goles de Sven Jonasson, en dos ocasiones, y Knut "Knutte" Kroon, mientras que Ernesto Belis y Alberto Luis Galateo marcaron para el elenco albiceleste.

En cuartos de final quedó afuera tras caer por 2 a 1 con Alemania, con dos tantos de Karl Hohmann para los teutones y de Gösta Dunker para los escandinavos.

Francia 1938: un destacado cuarto puesto

La edición de Francia 1938 tuvo un formato de disputa similar a la Copa anterior y Suecia logró un destacado cuarto puesto.

En octavos de final avanzó sin jugar, ya que el rival era Austria, que fue anexada por la Alemania nazi y la selección se disolvió.

En cuartos de final aplastó por 8 a 0 a Cuba, con goles de Harry Andersson (3), Karl Wetterström (3), Tore Keller y Arne Nyberg.

Ya en semifinales cayó por 5 a 1 frente a Hungría, con las conquistas de Sven Jacobsson en contra, Pál Titkos, Gyula Zsengellér (2) y György Sárosi, mientras que Nyberg había abierto la cuenta para el perdedor.

Por el tercer puesto fue derrotado 4 a 2 ante Brasil, que se impuso con los gritos de Romeu, Leónidas (2) y Perácio, en tanto, Sven Jonasson y Nyberg convirtieron para los europeos.

Brasil 1950: otra buena actuación, que incluyó podio

En el Mundial de Brasil 1950 Suecia terminó tercera en un sistema de disputa que se pareció más a la mayoría de estos certámenes, aunque con una ronda final de todos contra todos para definir al campeón.

En la fase inicial fue líder del Grupo 3, con 3 unidades, por delante de Italia (2) y Paraguay (1).

En el debut venció por 3 a 2 a los "azzurri", con goles de Hans "Hasse" Jeppson, en dos ocasiones, y Sune Isidor Andersson, mientras que Riccardo Carapellese y Ermes Muccinelli marcaron para el perdedor.

En el segundo encuentro empató 2-2 con Paraguay tras ponerse arriba 2-0 con los gritos de Stig "Vittjärv" Sundqvist y Karl-Erik "Calle" Palmér. Higinio Atilio López y César López Fretes lo remontaron para los "guaraníes".

En la ronda final terminó tercero con 2 puntos, detrás del campeón Uruguay (5) y del anfitrión Brasil (4) y por delante de España (1).

En el cotejo inicial fue apabullado 7 a 1 por el elenco "verdeamarelho", con los goles de Ademir (4), Chico (2) y Maneca, mientras que Andersson descontó para los europeos.

En el segundo partido perdió 3 a 2 con Uruguay, con tantos de Alcides Ghiggia y Óscar Míguez (2) para los "Charrúas" y de Palmér y Sundqvist para los escandinavos.

En el cierre para definir el tercer puesto superó por 3 a 1 a España, con las conquistas de Sundqvist, Bror Mellberg y Palmér, mientras que Telmo Zarraonaindía "Zarra" descontó para la "Roja".

Suecia 1958: subcampeones de un poderoso Brasil

En el Mundial de Suecia 1958 los locales estuvieron cerca de lograr el título, pero cayeron con la poderosa Brasil, que fue comandada por un juvenil Pelé.

Fue líder del Grupo 3 con 5 puntos, por delante de Gales (3), Hungría (3) y México (1).

En el debut venció por 3 a 0 a los “aztecas”, con goles de Tore Ágné Simonsson (2) y Nils Liedholm de penal, mientras que en el segundo encuentro derrotó por 2 a 1 a Hungría con los gritos de Kurt “Kurre” Hamrin en dos ocasiones, mientras que Lajos Tichy descontó para los “magiares”. Ya en el cierre se aseguró el primer puesto con un empate 0 a 0 frente a Gales.

En cuartos de final superó por 2 a 0 a la Unión Soviética, con las conquistas de Hamrin y Simonsson, mientras que en semifinales le ganó por 3 a 1 a Alemania Federal con los gritos de Karl "Nacka" Skoglund, Johan Gren y Hamrin; en tanto, Hans Schäfer había puesto en ventaja a los "teutones".

Ya en la final no pudo ante la potencia de Brasil y perdió por 5 a 2 con los goles de Vavá (2), Pelé (2) y Mário "Lobo" Zagallo; en tanto, Liedholm y Simonsson convirtieron para los anfitriones.

México 1970: volvió 12 años después, pero no fue la misma

En el Mundial de México 1970 Suecia regresó a jugar el certamen, tras 12 años de ausencia, pero no fue igual y quedó afuera en la fase de grupos.

Quedó tercera en la Zona 2 por diferencia de gol (0) tras cosechar 3 puntos, por detrás de Italia (4) y Uruguay (3 y +1) y por delante de Israel (2).

En el debut cayó 1 a 0 con la "Azzurra", con gol de Angelo Domenghini.

En el segundo encuentro igualó 1 a 1 con Israel, con tantos de Tom Turesson para los escandinavos y de Mordechai "Motaleh" Spiegler para el equipo azul y blanco.

Ya en el cierre tenía que ganarle por dos goles de diferencia a Uruguay para clasificar a los cuartos de final, pero sólo le pudo ganar por 1 a 0, con un grito de Jan-Olof “Ove” Grahn sobre la hora.

Alemania 1974: eliminada en cuartos de final

En el Mundial de Alemania 1974 pasó la primera fase de grupos, pero quedó eliminada en la otra ronda de zonas, por lo que no pudo acceder a jugar ni por el título ni por el tercer puesto.

En el comienzo fue escolta del Grupo 3, con 4 puntos, por detrás de Países Bajos (5) —sería subcampeón, pero merecía ganar el certamen— y por delante de Bulgaria (2) y Uruguay (1).

En el debut igualó 0 a 0 con los búlgaros y en el segundo encuentro obtuvo idéntico resultado ante el conjunto naranja.

En el cierre venció por 3 a 0 a Uruguay con goles de Ralf Edström (2) y Ernst Sandberg.

Ya en la segunda ronda fue tercera en el Grupo B, con 2 puntos, detrás de Alemania Federal (6) - sería campeona - y Polonia (4) y por delante de Yugoslavia (0).

En el primer partido cayó por 1 a 0 frente a los polacos, con gol de Grzegorz Lato y en el segundo encuentro los locales lo vencieron por 4 a 2, con los tantos de Wolfgang Overath, Rainer Bonhof, Jürgen Grabowski y Ulrich "Uli" Hoeneß de penal, mientras que Edström y Sandberg marcaron para los escandinavos.

Ya en el cierre y solo para cumplir, Suecia le ganó por 2 a 1 a Yugoslavia, con las conquistas de Edström y Jan Torstensson; en tanto, Ivan "Ivica" Šurjak había puesto en ventaja a los balcánicos.

Argentina 1978: afuera en la fase de grupos

En el Mundial de Argentina 1978, Suecia no pudo superar la fase inicial y se tuvo que despedir temprano del certamen.

Terminó último en el Grupo 3, con apenas una unidad, detrás de Austria (4), Brasil (4) y España (3).

En el debut igualó 1 a 1 con el elenco "verdeamarelho", con goles de Thomas Sjöberg para los escandinavos y Reinaldo para los sudamericanos.

En el segundo encuentro cayó por 1 a 0 frente a Austria, con una conquista de Johann "Hans" Krankl de penal, mientras que en el cierre perdió por idéntico marcador frente a España, con un grito de Juan Manuel Asensi.

Italia 1990: otra vez eliminado en la ronda inicial

En el Mundial de Italia 1990 Suecia volvió a este certamen luego de 12 años, pero su desempeño fue igual de malo o hasta peor, ya que perdió los tres partidos que jugó en el Grupo C y terminó último, detrás de Brasil (6 puntos), Costa Rica (4) y Escocia (2).

En el debut cayó frente al equipo "verdeamarelho" por 2 a 1, con doblete de Careca, mientras que Tomas Brolin descontó para los europeos.

En el segundo encuentro perdió por el mismo marcador con Escocia, con las conquistas de Andrew McCall y Maurice Johnston de penal; en tanto, Glenn Strömberg descontó para los escandinavos.

En el cierre, ya eliminada, volvió a ser derrotada por 2 a 1 por Costa Rica, con los gritos de Róger Flores y Hernán Medford, mientras que Johnny Ekström había abierto el marcador para los europeos.

Estados Unidos 1994: gran campaña y un tercer puesto logrado

En el Mundial de los Estados Unidos 1994 realizó una gran campaña y finalizó tercero.

Terminó segundo en el Grupo B con 5 puntos, detrás de Brasil (7) y por delante de Rusia (3) y Camerún (1).

En el debut igualó 2-2 con los africanos, con goles de Roger Ljung y Martin Dahlin para los europeos y de Jacques-David Embé y François Omam-Biyik para los "Leones Indomables".

En el segundo encuentro venció por 3-1 a Rusia, con las conquistas de Tomas Brolin de penal y Dahlin, en dos ocasiones, mientras que Oleg Salenko, de penal, había abierto el marcador para los rusos.

En el cierre de la Zona empató 1 a 1 con Brasil, con los gritos de Kennet Andersson para los europeos y de Romario para los sudamericanos.

En octavos de final superó por 3 a 1 a Arabia Saudita, con goles de Dahlin y Kennet Andersson (2); en tanto, Fahad Al-Ghesheyan descontó para los asiáticos.

En cuartos de final eliminó en definición por penales por 5 a 4 a Rumania, tras igualar 2-2 en los noventa minutos reglamentarios y el alargue.

Brolin y Kennet Andersson anotaron para los escandinavos, mientras que Florin Rducioiu convirtió los dos del equipo "tricolor".

En la definición por penales marcaron para Suecia Kennet Andersson, Brolin, Klas Ingesson, Roland Nilsson y Henrik Larsson. Stig Hakan Mild desvió su remate.

Para Rumania convirtieron Rducioiu, Gheorghe Hagi, Ioan "Ionu" Lupescu e Ilie Dumitrescu. Thomas Ravelli desvió los disparos de Dan Petrescu y Miodrag Belodedici.

En semifinales, al igual que en la primera ronda, volvió a enfrentarse a Brasil, pero esta vez cayó por 1 a 0, con gol de Romario.

Ya por el tercer puesto, goleó por 4 a 0 a la revelación Bulgaria con las conquistas de Brolin, Mild, Larsson y Kennet Andersson.

Corea del Sur-Japón 2002: eliminó a la Argentina, pero se quedó en octavos de final

En el Mundial de Corea del Sur-Japón 2002 dio el gran golpe al dejar eliminada a Argentina, que venía como una de las máximas candidatas al título, pero después quedó afuera en octavos frente a la debutante Senegal.

Fue líder del Grupo F, con 5 puntos (4 goles a favor y 3 en contra); luego quedaron Inglaterra también con 5 (2 goles a favor y 1 en contra), el elenco albiceleste con 4 y Nigeria con 1.

En el debut empató 1 a 1 con los británicos, con goles de Sulzeer "Sol" Campbell para los ingleses y Jens Alexandersson para los escandinavos.

En el segundo encuentro venció por 2 a 1 a Nigeria con dos gritos de Henrik Larsson, el segundo de penal, mientras que Julius Aghahowa había abierto el marcador para los africanos.

En el cierre empató 1 a 1 con la Argentina y la dejó eliminada, mediante una conquista de Anders Svensson de tiro libre, en tanto, Hernán Crespo igualó para los sudamericanos, tras un rebote del penal que el arquero Magnus Hedman le desvió a Ariel Ortega.

En octavos de final quedó eliminada tras caer en tiempo suplementario por 2 a 1 frente a Senegal, con gol de Larsson. Henri Camara, primero para empatar y luego en el alargue para el triunfo, anotó las dos conquistas del elenco africano.

Alemania 2006: otra vez la frustración en octavos de final

En el Mundial de Alemania 2006, Suecia quedó nuevamente eliminada en octavos de final, aunque esta vez sucumbió ante la anfitriona.

Quedó segunda en el Grupo B con 5 puntos, detrás de Inglaterra (7) y por delante de Paraguay (3) y Trinidad y Tobago (1).

En el debut igualó 0-0 ante los trinitenses y en el segundo encuentro derrotó por 1-0 a los "guaraníes", con gol de Karl Fredrik "Freddie" Ljungberg.

En el cierre, para definir el grupo, empató 2-2 con Inglaterra, con las conquistas de Joseph "Joe" Cole y Steven Gerrard para los británicos y de Marcus Christian Allbäck y Henrik Larsson para los escandinavos.

En octavos de final quedó afuera tras caer sin atenuantes por 2 a 0 frente a Alemania, con un doblete de Lukas Podolski.

Rusia 2018: la vuelta tras 12 años de ausencia y la caída en cuartos de final

En el Mundial de Rusia 2018, Suecia concretó su vuelta tras 12 años de ausencia y logró superar la "maldición" de los octavos de final, pero quedó eliminada en cuartos a manos de Inglaterra.

Fue líder del Grupo F, con 6 puntos (+3), por delante de México, que cosechó 6 unidades (+1), Corea del Sur, que tuvo 3 (0) y Alemania, también con 3 (-2).

En el debut superó por 1 a 0 a los asiáticos, con gol de Andreas Granqvist de penal, mientras que en el segundo encuentro cayó por 2 a 1 con los "teutones", con las conquistas de Marco Reus y Toni Kroos en tiempo de descuento, mientras que Nils Toivonen había abierto el marcador para los escandinavos.

En el cierre, goleó a México por 3 a 0 y se quedó con la punta del Grupo F, con los gritos de Hans Augustinsson, Granqvist de penal y Edson Álvarez en contra de su valla.

En octavos de final venció por 1 a 0 a Suiza, con un grito de Emil Peter Forsberg, pero en cuartos de final quedó eliminada tras caer por 2 a 0 ante Inglaterra, con los tantos de Harry Maguire y Bamidele Jermaine "Dele" Alli.