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Se bajó el telón de la segunda etapa del Dos Orillas de Juveniles

Tras haberse disputado la quinta fecha de la Final Six del certamen interuniones de inferiores, quedaron conformados los cruces para la denominada Final Four

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 10:11hs
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Santa Fe Rugby y Estudiantes metieron todas sus categorías en la Final Four de juveniles.

Santa Fe Rugby y Estudiantes metieron todas sus categorías en la Final Four de juveniles.

Pasó la quinta y última fecha del Torneo Dos Orillas que organizan en conjunto la Unión Santafesina y la Unión Entrerriana de Rugby. En la oportunidad se establecieron los elencos que consiguieron el pasaje a la Final Four y se diagramaron los respectivos cruces para la siguiente etapa. Es para destacar que Santa Fe Rugby y Estudiantes de Paraná lograron clasificar los cuatro equipos para la definición, mientras que CRAI lo hizo en M19 y M15, y Universitario lo consiguió en M16 y M17. Por su parte, CRAR logró el pasaje en M17 y M19.

Concluyó la Final Six en el Dos Orillas

En Menores de 19 años, por la Final Six de la copa de Oro, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby derrotó a La Salle Jobson por 80 a 7 bajo el arbitraje de Nicolás Barraza, mientras que en el Plumazo, Estudiantes superó al CRAR de Rafaela por 34 a 27. En la autopista, el Paraná Rowing Club le ganó a CRAI por 42 a 27 bajo el control de Leonardo Del Río. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe Rugby 20, Estudiantes 18, CRAI 17, CRAR 12, Paraná Rowing 7, La Salle Jobson 0.

En la copa de Plata, en barrio Las Delicias, Universitario fue impiadoso con Alma Juniors de Esperanza al imponerse por 95 a 5, mientras que el cruce entre Cha Roga con CRAI B se disputará este martes 1° de septiembre a las 20 en la ciudad de Santo Tomé con el arbitraje de Facundo Puntillo. Las posiciones quedaron así: Tilcara 15, Universitario 14, Cha Roga Club y CRAI 10, Alma Juniors de Esperanza 5 y Estudiantes de Paraná B 0.

En Menores de 17 años, en la Final Six de la copa de Oro, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby cayó con Estudiantes de Paraná por 22 a 19 con el referato de Rodrigo Grenón. En el departamento Castellanos, CRAR de Rafaela le ganó a La Salle Jobson por 27 a 21 con el control de Gustavo Gilardoni. En el Yarará, Universitario de Santa Fe venció al Paraná Rowing Club por 17 a 12. Las posiciones quedaron así: Universitario de Santa Fe 19, Paraná Rowing 16, Estudiantes 14, Santa Fe Rugby 13, CRAR de Rafaela 12 y La Salle Jobson 2.

Los Tricolores y los Cuervos ser&aacute;n protagonistas de la tercera etapa del interuniones de inferiores.

Los Tricolores y los Cuervos serán protagonistas de la tercera etapa del interuniones de inferiores.

En la copa de Plata, en la autopista, CRAI derrotó a Brown de San Vicente por 106 a 5 con el referato de Oscar Baruffatto, y en el departamento Las Colonias, Cha Roga/Querandí RC doblegó a Alma Juniors de Esperanza por 74 a 17. Las posiciones quedaron de este modo: CRAI 20, Querandí RC 17, Tilcara 15, Brown de San Vicente 12, Cha Roga/Alma Juniors 7, y Santa Fe Rugby B 0.

En Menores de 16, en la copa de Oro, Santa Fe Rugby le ganó al Paraná Rowing 41 a 8, y en el Plumazo, Estudiantes hizo lo propio con CRAI por 38 a 7. En Sauce Montrull, Tilcara de Paraná derrotó a Universitario de Santa Fe por 45 a 24. Las posiciones quedaron de este modo: Tilcara 24, Estudiantes 16, Universitario 12, Santa Fe Rugby A 10, Paraná Rowing 9, CRAI 2. En la copa de Plata, CRAR de Rafaela venció a Brown de San Vicente/San Carlos por 41 a 5.

En Menores de 15, en la copa de Oro, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby venció a Universitario 34 a 14, CRAI a La Salle Jobson 27 a 21 y Estudiantes de Paraná a Tilcara por 31 a 20. Las posiciones quedaron así: Santa Fe Rugby A 22, CRAI 21, La Salle Jobson 14, Estudiantes 12, Universitario 6 y Tilcara 1. En la copa de Plata, Santa Fe Rugby B cayó ante CRAR de Rafaela por 28 a 24.

En la siguiente etapa del Dos Orillas se disputar&aacute;n tres fechas con duelos m&aacute;s que atractivos.

En la siguiente etapa del Dos Orillas se disputarán tres fechas con duelos más que atractivos.

Lo que viene para la final Four

-Menores de 19

Fecha 1: CRAR con Santa Fe Rugby y CRAI con Estudiantes

Fecha 2: Santa Fe Rugby con Estudiantes y CRAI con CRAR

Fecha 3: Santa Fe Rugby con CRAI y Estudiantes con CRAR

-Menores de 17

Fecha 1: Santa Fe Rugby con Universitario y Paraná Rowing con Estudiantes de Paraná

Fecha 2: Universitario con Estudiantes y Paraná Rowing con Santa Fe Rugby

Fecha 3: Universitario con Paraná Rowing y Estudiantes con Santa Fe Rugby

-Menores de 16

Fecha 1: Universitario vs. Tilcara, CAE con Santa Fe Rugby

Fecha 2: Tilcara con Santa Fe RC, CAE vs. Universitario

Fecha 3: Tilcara con CAE, Santa Fe Rugby con Universitario

-Menores de 15

Fecha 1: CAE con SFRC, CRAI con La Salle Jobson

Fecha 2: Santa Fe RC con La Salle, CRAI con CAE

Fecha 3: Santa Fe RC con CRAI, La Salle con CAE

Dos Orillas juveniles etapa
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