Lionel Messi, el hombre de los récords en el Mundial

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, continúa haciendo historia en este Mundial al alcanzar otra marcar en el triunfo 3-2 ante Egipto

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, continua haciendo historia con esta camista y en el Mundial 2026. El Rosarino, convirtió una vez más en la victoria del Albiceleste ante Egipto por 3-2, aumentando así la estadística que inició en los octavos de final de Qatar 2022 obteniendo al menos 1 gol en 9 partidos seguidos de la máxima competencia, en total lleva 13 goles en esa cantidad de encuentros.