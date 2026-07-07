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Paredes, determinante con su corte en Argentina: "Dimos la cara hasta el último minuto"

El mediocampista de la Selección Argentina, Leandro Paredes, expresó su alegría tras la agónica victoria ante Egipto 3 a 2

7 de julio 2026 · 16:37hs
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Paredes, determinante con su corte en Argentina: Dimos la cara hasta el último minuto

@Argentina

El mediocampista de la Selección Argentina, Leandro Paredes, expresó este martes su alegría tras la agónica victoria ante Egipto por 3 a 2 para pasar a los cuartos de final del Mundial 2026 y consideró que el equipo "dio la cara hasta el último minuto".

• LEER MÁS: Argentina dio vuelta un partido histórico ante Egipto y avanzó a cuartos de final del Mundial

Paredes valoró la actuación del conjunto dirigido por el entrenador Lionel Scaloni, que empezó perdiendo frente a los africanos y en una ráfaga de pocos minutos lo dio vuelta.

Paredes, pieza clave en la Selección Argentina

"Dimos la cara hasta el último minuto, lo importante es que pasamos de ronda", consignó el futbolista de Boca, quien fue titular por segunda vez en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El jugador fue clave ya que cortó una contra del rival a los 90 minutos, cuando todavía seguía igualado 2 a 2. Unos instantes después, Lautaro Martínez asistiría a Enzo Fernández para el gol del triunfo.

El jugador fue clave ya que cortó una contra del rival a los 90 minutos, cuando todavía seguía igualado 2 a 2. Unos instantes después, Lautaro Martínez asistiría a Enzo Fernández para el gol del triunfo.

Argentina Leandro Paredes Mundial
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