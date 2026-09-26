Los Gladiadores vencieron a Uruguay e irán por el oro ante Chile en Santa Fe

A paso firme e invicto. Los Gladiadores aplastaron a Uruguay y mantuvo el puntaje perfecto en el handball sudamericano. Ahora jugarán la final con Chile en el Invencible de Santa Fe

Los Gladiadores firmaron una actuación contundente en Santa Fe al derrotar por 31 a 17 a su par de Uruguay.

Por la cuarta fecha de los Juegos Suramericanos, la Selección le ganó a Uruguay 31:17 y quedó a un paso de la medalla dorada. La definición será este sábado 13:30hs ante Chile que hoy le ganó a Brasil. Con la victoria, Argentina aseguró su lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2027. Los Gladiadores le dieron continuidad a las victorias conseguidas en sus tres primeras presentaciones, ante Paraguay, Brasil y Perú, superando a Uruguay en un encuentro luchado principalmente en el comienzo, pero que pudo encaminar en el final del primer tiempo -17:11- y romper en el segundo tiempo.

Lionel Moyano, con 5 tantos, fue el máximo goleador de una Selección que al igual que el debut comenzó errático en ataque, pero que con el correr de los minutos fue ajustando para ganarlo con autoridad. En los otros dos encuentros de la penúltima jornada del certamen, Chile derrotó a Brasil 31:30 y Perú a Paraguay 23:19.

En un torneo que se disputa bajo el formato de todos contra todos, Los Gladiadores y Chile llegarán a la última jornada de competencia como líderes con 8 puntos cada uno, situación que transforma al duelo de mañana en una final por la medalla dorada. En caso de empate, Argentina se quedará con el oro por tener mejor diferencia de gol. Brasil, pase lo que pase en el cierre de la competencia, se quedará con el bronce.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Rodolfo Jung alcanzó su cuarto triunfo consecutivo en igual cantidad de presentaciones.

Gran triunfo de Argentina ante Uruguay

Dos atajadas de Agustín Forlino significó los primeros gritos en el Invencible de Santa Fe e ilusionó con un buen comienzo de Los Gladiadores. Sin embargo, al igual que en el debut ante Paraguay, la baja efectividad en ataque atentó contra ese entusiasmo del público y dio paso a un partido de equivalencias.

Los tantos de Julián Souto Cueto, Pablo Minguez, Tobias Torossian y Bautista Ceccardi, sumado a algunos errores de Uruguay en ataque, le permitió a los conducidos por Rodolfo Jung pasar al frente pese a ese comienzo irregular. Máxima que llegaría a ser de dos aunque nuevas fallas en la definición le dio la chance a Uruguay de llegar al 8 iguales promediando el primer tiempo.

A partir de ahí, desde la fortaleza defensiva y un par de cambios de piezas, la Selección fue creciendo para comenzar a romper el partido y sacar una distancia sustancial. En esa rotación, Nicolás Rodriguez, Bautista Torossian, Jeremías Bus, Tiago Jeronimo y Alan Perznianko -en el arco- tomaron la posta para llevar el partido a un contexto más favorable que derivó en el 17:11 parcial al descanso.

Los primeros tantos de Juan Saco y Santiago Laborde le dieron continuidad al buen cierre de primer tiempo, con Los Gladiadores comenzando a subir la efectividad. Energía positiva que fue en aumento con un par de atajadas de Perznianko, anticipando una influyente actuación personal, un tanto más de Saco y el primero de Moyano.

Con la distancia consumada, suficiente incluso pensando en tener mejor diferencia de gol que Chile en el caso de empate en la definición de mañana, la tendencia de dominio albiceleste fue en alza haciéndose cada vez más fuerte en defensa y sumando de contraataque.

Situación que no dejó dudas en como gestionar los últimos minutos del partido, continuando con la rotación de todo el plantel -los 12 jugadores de campo sumaron al menos un gol- y administrando de buena forma las piernas pensando en el poco descanso de cara al encuentro decisivo de mañana por el oro.

Formación, síntesis y próximo partido

Formación inicial: Agustín Forlino, Tobías Torossian, Julián Souto Cueto, Bautista Ceccardi, Pedro Martínez, Pablo Minguez y Santiago Laborde.

Argentina (31:17 vs. Uruguay): Lionel Moyano (5), Tiago Jeronimo (4), Tobías Torossian (4), Julián Souto Cueto (3), Bautista Torossian (3), Bautista Ceccardi (3), Juan Saco (3), Nicolás Rodríguez (2), Pablo Minguez (1), Pedro Martínez (1), Jeremías Bus (1), Santiago Laborde (1), Agustín Forlino y Alan Perznianko.

Próximo partido: Argentina vs. Chile – 5° fecha | Sábado 26 de septiembre, 13:30 horas.