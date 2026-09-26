Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este sábado 26 de septiembre

La jornada tendrá finales y definiciones en Santa Fe y Rosario, con actividad desde las 8:30 y competencias en balonmano, squash, raquetbol, bádminton, tenis, tenis de mesa, polo acuático y ecuestre.

El Invencible de Santa Fe será escenario de la gran final del handball.

Los Juegos Suramericanos 2026 tendrán este sábado una nueva jornada de competencias con definiciones en distintos escenarios de Santa Fe y Rosario. La actividad comenzará a las 8:30 y se extenderá hasta la tarde, con varias finales y partidos por medallas.

Santa Fe

En el Invencible Santa Fe, el balonmano masculino tendrá tres partidos: Brasil vs. Perú a las 8:30, Uruguay vs. Paraguay a las 11:00 y Argentina vs. Chile a las 13:30.

Rosario

La actividad comenzará a las 9. En Rural Nave C, el squash tendrá las finales por equipos femenina y masculina a las 9 y 10:30, respectivamente, y la premiación está prevista para las 12:30.

En ISEF 11, el raquetbol tendrá seis finales: equipos masculino S2 a las 9, equipos femenino S2 a las 9:45, equipos masculino S1 a las 10:30, equipos femenino S1 a las 11:15, equipos masculino dobles a las 12:00 y equipos femenino dobles a las 12:45. En el mismo escenario, el bádminton tendrá sus finales desde las 9:00 en las pruebas individual masculina, individual femenina, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto.

En el Hipódromo, el tenis tendrá cuatro partidos desde las 9: Argentina-Guyana, por el tercer puesto individual femenino; Argentina-Perú, por la final individual femenina; Argentina-Venezuela, por el tercer puesto individual masculino; y Argentina-Argentina, por la final individual masculina.

El Club Provincial, en el Gimnasio Salvador Bonilla, será escenario del tenis de mesa. La programación comienza a las 10 y contempla actividad hasta las 17, con definiciones por medalla de oro a las 12 y a las 15.

En el Museo/Centro Acuático, el polo acuático tendrá el partido por el bronce femenino a las 9, el partido por el bronce masculino a las 10:30, la final femenina a las 12:00 y la final masculina a las 14:30.

Por último, en el Jockey, el ecuestre tendrá la final individual de la tercera competición, con la ronda A desde las 12:15 y la ronda B desde las 13:30, según los horarios aproximados indicados en el cronograma.

El ingreso a las competencias es libre y gratuito, sujeto a la capacidad de cada escenario.