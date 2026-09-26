Los Juegos Suramericanos 2026 tendrán este sábado una nueva jornada de competencias con definiciones en distintos escenarios de Santa Fe y Rosario. La actividad comenzará a las 8:30 y se extenderá hasta la tarde, con varias finales y partidos por medallas.
Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este sábado 26 de septiembre
La jornada tendrá finales y definiciones en Santa Fe y Rosario, con actividad desde las 8:30 y competencias en balonmano, squash, raquetbol, bádminton, tenis, tenis de mesa, polo acuático y ecuestre.
Por Ovación
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Santa Fe
En el Invencible Santa Fe, el balonmano masculino tendrá tres partidos: Brasil vs. Perú a las 8:30, Uruguay vs. Paraguay a las 11:00 y Argentina vs. Chile a las 13:30.
Rosario
La actividad comenzará a las 9. En Rural Nave C, el squash tendrá las finales por equipos femenina y masculina a las 9 y 10:30, respectivamente, y la premiación está prevista para las 12:30.
En ISEF 11, el raquetbol tendrá seis finales: equipos masculino S2 a las 9, equipos femenino S2 a las 9:45, equipos masculino S1 a las 10:30, equipos femenino S1 a las 11:15, equipos masculino dobles a las 12:00 y equipos femenino dobles a las 12:45. En el mismo escenario, el bádminton tendrá sus finales desde las 9:00 en las pruebas individual masculina, individual femenina, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixto.
En el Hipódromo, el tenis tendrá cuatro partidos desde las 9: Argentina-Guyana, por el tercer puesto individual femenino; Argentina-Perú, por la final individual femenina; Argentina-Venezuela, por el tercer puesto individual masculino; y Argentina-Argentina, por la final individual masculina.
El Club Provincial, en el Gimnasio Salvador Bonilla, será escenario del tenis de mesa. La programación comienza a las 10 y contempla actividad hasta las 17, con definiciones por medalla de oro a las 12 y a las 15.
En el Museo/Centro Acuático, el polo acuático tendrá el partido por el bronce femenino a las 9, el partido por el bronce masculino a las 10:30, la final femenina a las 12:00 y la final masculina a las 14:30.
Por último, en el Jockey, el ecuestre tendrá la final individual de la tercera competición, con la ronda A desde las 12:15 y la ronda B desde las 13:30, según los horarios aproximados indicados en el cronograma.
El ingreso a las competencias es libre y gratuito, sujeto a la capacidad de cada escenario.