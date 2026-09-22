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La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Superlógico se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 26 de septiembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

22 de septiembre 2026 · 11:28hs
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La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Superlógico, la propuesta pionera en homenajear la obra y la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, regresa a Santa Fe para revivir la fiesta ricotera en Tribus Club de Arte.

Desde su debut en el festival Chascomús Rock en 2005 y con una convocatoria impulsada por el boca en boca, la banda construyó una sólida trayectoria que incluye más de 200 presentaciones en su casa base, el Teatro Flores, un consagratorio Estadio Luna Park en 2023 y giras por todo el país. Manteniendo encendida la llama del legado ricotero en cada escenario que pisan, el grupo desembarca nuevamente en la ciudad con un show apto para todo público.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Club de Arte fiesta Santa Fe
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