Superlógico, la propuesta pionera en homenajear la obra y la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, regresa a Santa Fe para revivir la fiesta ricotera en Tribus Club de Arte.
La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico
Superlógico se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 26 de septiembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.
Desde su debut en el festival Chascomús Rock en 2005 y con una convocatoria impulsada por el boca en boca, la banda construyó una sólida trayectoria que incluye más de 200 presentaciones en su casa base, el Teatro Flores, un consagratorio Estadio Luna Park en 2023 y giras por todo el país. Manteniendo encendida la llama del legado ricotero en cada escenario que pisan, el grupo desembarca nuevamente en la ciudad con un show apto para todo público.
Puntos de venta:
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161
CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187