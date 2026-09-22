La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Superlógico se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 26 de septiembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

Superlógico , la propuesta pionera en homenajear la obra y la mística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, regresa a Santa Fe para revivir la fiesta ricotera en Tribus Club de Arte.

Desde su debut en el festival Chascomús Rock en 2005 y con una convocatoria impulsada por el boca en boca, la banda construyó una sólida trayectoria que incluye más de 200 presentaciones en su casa base, el Teatro Flores, un consagratorio Estadio Luna Park en 2023 y giras por todo el país. Manteniendo encendida la llama del legado ricotero en cada escenario que pisan, el grupo desembarca nuevamente en la ciudad con un show apto para todo público.