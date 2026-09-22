Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Se trató de una investigación de la PDI por los delitos de extorsión y amenazas agravadas por el uso de armas de fuego. Durante tres allanamientos, los pesquisas secuestraron siete armas de fuego, entre ellas una ametralladora FMK-3, cinco pistolas 9 milímetros y un revólver .38 Special

Arsenal secuestrado: Siete armas de fuego, incluyendo una ametralladora y cinco pistolas 9mm, fueron incautadas en barrio Las Flores

En el barrio Las Flores , en el extremo sur de la ciudad de Rosario , pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron un arsenal integrado por siete armas de fuego y 117 municiones durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por extorsión y amenazas agravadas por el uso de armas de fuego .

Entre las armas secuestradas se encuentra una ametralladora FMK-3 , cinco pistolas calibre 9 milímetros y un revólver .38 Special . También fueron incautados varios cargadores y municiones de distintos calibres. Un hombre de 49 años quedó aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

Armas y balas de guerra

El armamento fue encontrado en una vivienda ubicada en Rosa Blanca al 6900, uno de los tres domicilios allanados por los investigadores en esa zona de Rosario. Durante la requisa fueron secuestradas la ametralladora FMK-3, las cinco pistolas calibre 9 milímetros, el revólver .38 Special y varios cargadores.

Una de las particularidades que llamó la atención de los investigadores es que las armas tenían la numeración suprimida, por lo que serán sometidas a peritajes para intentar determinar su origen.

En cuanto a las municiones, fueron secuestradas 108 balas calibre 9 milímetros, dos calibre .38 Special y siete calibre .380, que totalizaron 117 proyectiles. Durante la requisa también fueron encontrados teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

La investigación de la PDI

El procedimiento se inició a partir de una investigación por los delitos de extorsión y amenazas agravadas por el uso de armas de fuego. Los pesquisas de Capturas de la PDI Región II comenzaron a investigar a una mujer que residía en el barrio 8 de Septiembre.

A partir de distintas tareas investigativas, los agentes establecieron que la mujer concurría a visitar a familiares y que existía la posibilidad de que algunos domicilios fueran utilizados para ocultar armas de fuego.

Con los elementos reunidos, los investigadores solicitaron a la Justicia las correspondientes órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas en tres viviendas ubicadas en Ulises al 7000, Rosa Blanca al 6900 y Heliotropo al 1700.

El hombre aprehendido y los peritajes

Tras el procedimiento, los responsables de la Policía de Investigaciones comunicaron las novedades a la Jefatura de la PDI, que informó lo ocurrido al fiscal de la Fiscalía Regional 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que el hombre de 49 años aprehendido continuara privado de su libertad, fuera examinado por personal de Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial.

Además, ordenó la realización de peritajes criminalísticos sobre las armas y las municiones secuestradas, a cargo de especialistas del área Científica de la PDI. Entre otros estudios, se realizarán peritajes balísticos y tareas destinadas a establecer el origen de las armas cuya numeración fue suprimida.

Por el momento, la atribución delictiva fue calificada provisoriamente como tenencia ilegítima de arma de guerra, mientras continúa la investigación para determinar si el armamento secuestrado puede estar relacionado con otros hechos delictivos.