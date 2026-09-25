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Gran Bingo Solidario en Santa Fe: cuándo y dónde será el evento a beneficio de comedores y merenderos

El Frente Barrial de CTA Santa Fe organiza una jornada solidaria este domingo 27 de septiembre en el Club Liverpool. Lo recaudado será destinado al funcionamiento de comedores y merenderos comunitarios

25 de septiembre 2026 · 11:16hs
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Bingo solidario CTA

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El Frente Barrial de CTA Santa Fe organiza un Gran Bingo Solidario a beneficio de los comedores y merenderos comunitarios que funcionan en distintos sectores de la ciudad. La actividad se realizará este domingo 27 de septiembre, desde las 14 horas, en el Club Liverpool, ubicado en Ruperto Godoy 1850, en la ciudad de Santa Fe.

La propuesta busca recaudar fondos para sostener el funcionamiento de los espacios comunitarios, que diariamente llevan adelante tareas de asistencia alimentaria, además de talleres y distintas actividades destinadas a vecinos y familias.

Desde la organización señalaron que el bingo tendrá además un carácter de encuentro comunitario, con una convocatoria abierta a vecinos, vecinas, organizaciones sociales y a toda la comunidad santafesina que quiera participar y colaborar con la iniciativa.

Una jornada solidaria para los comedores y merenderos

El Gran Bingo Solidario se plantea como una actividad destinada a fortalecer el trabajo que realizan los comedores y merenderos del Frente Barrial de CTA Santa Fe, que desarrollan durante todo el año diferentes acciones de acompañamiento social.

Además de la asistencia alimentaria, estos espacios funcionan como lugares de encuentro y participación, donde se desarrollan talleres y actividades sociocomunitarias.

La jornada del domingo tendrá como objetivo reunir recursos para continuar con estas tareas y, al mismo tiempo, generar un espacio de participación y encuentro entre las organizaciones y la comunidad.

Bingo solidario Santa Fe CTA
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