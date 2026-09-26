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Argentina se quedó con la medalla plateada en los Juegos Suramericanos 2026

El seleccionado masculino de vóleibol de Argentina cayó por 3-1 frente a Chile en el choque decisivo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se adjudicó la medalla de plata

26 de septiembre 2026 · 10:24hs
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Argentina perdió en la final de vóley y se quedó con la medalla de plata.

Argentina perdió en la final de vóley y se quedó con la medalla de plata.

El seleccionado argentino de vóleibol masculino no pudo en la final ante Chile, cayó por 3-1 con parciales de 20-25, 25-22, 20-25, 20-25, y se colgó la medalla plateada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En un estadio de Newell’s repleto, el elenco nacional pudo recuperarse de un comienzo adverso y llevarse el segundo set con buenos aportes de Germán Gómez, que terminó siendo el máximo anotador, con 27 puntos. Pero el conjunto trasandino no dejó que prospere la remontada albiceleste y volvió a imponer condiciones en el tercer y cuarto set para llevarse la victoria.

Argentina se quedó con la medalla de plata en vóley

En un duelo vibrante y disputado a tribunas llenas en el Estadio Cubierto Claudio Newell, la Selección Argentina masculina de vóleibol cayó por 3-1 frente a Chile en el choque decisivo de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se adjudicó la medalla de plata.

El conjunto trasandino terminó marcando el ritmo en los momentos de mayor presión para cerrar la victoria con parciales de 25-20, 22-25, 25-20 y 25-20, tras una hora y 57 minutos de puro roce táctico.

Chile golpeó primero adjudicándose la manga inicial por 25-20 gracias a su eficacia en el bloqueo y el contraataque. La albiceleste reaccionó en el segundo capítulo de la mano del capitán Germán Gómez —máximo anotador del partido con 27 puntos (24 de ataque y 3 de saque)— para emparejar las acciones al imponerse por 22-25.

Sin embargo, en el tercer y cuarto set, la escuadra dirigida por Daniel Nejamkin recuperó el volumen de juego defensivo y la contundencia en la red. Apoyados en la gran labor de Vicente Valenzuela (17 puntos, con 7 bloqueos clave), Dusan Bonacic (11) y Vicente Parraguirre (10), los chilenos capitalizaron los errores no forzados del combinado local y sellaron el 25-20 definitivo en el cuarto parcial. En el equipo argentino también se destacaron las aportaciones de Gustavo Maciel en la parte central con 10 unidades y Federico Debonis con 9.

El podio continental se completó con Colombia, que superó la fase previa y se quedó con la presea de bronce. Pese al trago amargo de la final, la selección argentina capitaneada por Gómez suma una nueva medalla suramericana a la cosecha albiceleste, ratificando su vigencia entre las potencias de la región.

Argentina: Ojuez (4), Cejas (2), Ramos (4), Gómez (27), Debonis (9), Maciel (10), Arroyo (L). Ingresaron: D’aversa (-), Guidi (4), Klaczynski (2), Pavon (-).

El andar del seleccionado argentino

Argentina en los Juegos Suramericanos en Rosario:

Argentina vs. Bolivia 3-0 (25-15, 25-12 y 25-21)

Argentina vs. Colombia 3-0 (25-18, 25-20 y 25-17)

Argentina vs. Perú 3-0 (25-18, 25-14 y 31-29)

Argentina vs. Chile 1-3 (20-25, 25-22, 20-25, 20-25)

Argentina medalla Chile
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