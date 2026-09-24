Atraparon a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices por intentar robar una moto

El intento de robo fue denunciado al 911 durante la madrugada. Los sospechosos huyeron a pie y fueron alcanzados por el Comando Radioeléctrico sobre avenida Facundo Zuviría

Se aprehendió a un ladrón de 20 años y a cuatro menores cómplices.

Esta madrugada de jueves, antes de las 3.30 , en una vivienda de calle Goyena al 3500 de la ciudad de Santa Fe , cinco jóvenes intentaron sustraer la moto de un joven de 20 años , que había dejado el vehículo estacionado en el pasillo de ingreso a su domicilio.

El robo no llegó a consumarse y, minutos después, los cinco fueron aprehendidos por oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) , quienes los persiguieron a pocas cuadras del lugar.

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La denuncia por un robo en proceso

Los ruidos provenientes de un pasillo lateral, paralelo a una medianera, hicieron perder el sueño a un vecino. Ante la sospecha de que podía tratarse de un robo, dio aviso a los operadores de la central de emergencias 911.

La alerta por un robo en proceso fue recibida por oficiales del CREC, que acudieron al lugar en tres patrulleros. En ese momento, la víctima se asomó por la ventana que da al pasillo de ingreso, salió de la vivienda y observó a dos personas junto a su moto. Ambas se dieron a la fuga, junto con otras tres personas que también escaparon corriendo.

Los cinco fueron aprehendidos

Los oficiales del Comando Radioeléctrico divisaron al grupo sobre avenida Facundo Zuviría, en cercanías de calle Milenio de Polonia, donde lograron alcanzarlos.

Allí fueron aprehendidos un joven identificado como N. A. A., de 20 años, y cuatro adolescentes, tres de ellos de 17 años y uno de 16.

El joven de 20 años fue trasladado a la Seccional 3.ª de la Estación Policial Centro (EPC), mientras que los cuatro adolescentes fueron llevados a la Sección Juveniles.

La investigación quedó en manos del MPA

La novedad sobre el procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia y a la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), ambos de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Desde la Fiscalía se ordenó identificar entre los vecinos de la zona a posibles testigos del hecho, además de constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas y secuestrar las imágenes que pudieran aportar elementos a la investigación.

Respecto del joven de 20 años, se dispuso que continuara privado de su libertad, que fuera trasladado a Medicina Legal para una revisión física, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación provisoria del hecho es tentativa de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, con participación de menores.

En cuanto a los cuatro adolescentes, fueron trasladados y alojados en Asuntos Juveniles, y su situación procesal será resuelta durante la jornada de este jueves.