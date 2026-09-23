Semana del Cine Santafesino: cuándo es, dónde se realiza y toda la programación

La ciudad de Santa Fe será una vez más sede de la Semana del Cine Santafesino, que se desarrollará desde el jueves 24 al miércoles 30 de septiembre en distintos espacios culturales de la ciudad

Durante una semana, la ciudad se transformará en un espacio de encuentro cinematográfico entre diversas generaciones de realizadores, con una programación que propone homenajes, proyecciones de videoclips, cortos, estrenos y materiales recuperados .

El encuentro se enmarca en el Día del Cine Santafesino , que se celebra cada 27 de septiembre por ordenanza municipal, en conmemoración del estreno del emblemático film Tire dié , de Fernando Birri , en 1960, y en memoria del cineasta, cineclubista, docente y periodista cultural Juan Carlos Arch . Desde 2021, la propuesta contempla una semana completa de programación de cine independiente .

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura de la ciudad de Santa Fe, el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, la Secretaría de Cultura y Medios de la Universidad Nacional del Litoral y Cine Club Santa Fe. Esta edición cuenta con el apoyo del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) y el acompañamiento del almacén El Alberdi.

Semana del Cine Santafesino gentileza

Programación: qué se podrá ver en la Semana del Cine Santafesino

Tras una convocatoria abierta, se presentarán diferentes secciones destinadas a promover la diversidad de voces y lenguajes cinematográficos.

Las obras fueron seleccionadas por un jurado compuesto por referentes de distintas instituciones educativas y culturales. Participaron en la sección menores de 18 años Laura Martínez (ISCAA), Guillermo Voos (Taller de Cine UNL) y Tamara Bergamasco (Secundario Mantovani).

Apertura de la Semana del Cine Santafesino

La programación comenzará el jueves 24 de septiembre con “Tire dié, un archivo que muestra”, una actividad pedagógica destinada a estudiantes secundarios que se realizará en el Archivo Fernando Birri, en El Molino, Fábrica Cultural. Habrá dos turnos: de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00.

A las 20:15, como apertura del ciclo, se proyectarán en la sala del Cine América dos estrenos del Taller de Cine UNL: “El patio”, de Giuliana Spizzo (2026), y “Entre líneas”, de Marcia Bernal.

A las 21:00 continuará la programación con una función de Muestra Santafesina: “El hombre que vivió”, de Baltasar Albrecht y Gastón Del Potro (2025).

Para finalizar, a las 22:30, se proyectará como Muestra Santafesina, en el ciclo DeSvelado, “BJ: La vida y locuras de Bosco y Jojo”, de Sergio Bonacci Lapalma (2022).

Entradas y espacios de proyección

Las entradas serán gratuitas para todas las funciones que se realizarán en las distintas salas, con excepción del Cine América.

Para la sección de Escuelas y Talleres, la entrada será libre y gratuita, mientras que para las demás secciones la entrada general tendrá un valor de $5.000.

Las proyecciones y actividades serán en:

Sala Saer del Foro Cultural de la UNL: 9 de Julio 2150.

9 de Julio 2150. Cine América: 25 de Mayo 3075.

25 de Mayo 3075. Sala del Bicentenario del Mercado Progreso: Balcarce 1625.

Balcarce 1625. Casa de la Cultura: Bv. Gálvez 1274.

Bv. Gálvez 1274. Archivo Fernando Birri: ala oeste de El Molino, Fábrica Cultural, Bv. Gálvez 2350.

Para conocer toda la programación de la 6° Semana del Cine Santafesino 2026, se puede consultar la grilla completa acá