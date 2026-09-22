Intentó robar, cayó de un poste y terminó con un grave traumatismo de cráneo: su hermano quedó preso

Sucedió esta madrugada, una mentira quedó al descubierto por las imágenes de una cámara de videovigilancia. Un hombre sostuvo que su hermano fue golpeado por un grupo de desconocidos. Las imágenes revelaron que el hombre que cayó intentó entrar a robar a una vivienda, mientras él le hacía de campana

En la madrugada de este martes, cerca de las 4 , una vecina alertó al 911 por un hombre tendido e inconsciente en la vereda y otra persona que pedía auxilio. El hecho ocurrió en la intersección de las calles J. P. López y Estrada , en el barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe .

La mujer contó que estaba durmiendo cuando la despertaron un fuerte golpe proveniente de la calle, varios golpes en la puerta de su casa y pedidos de ayuda. Al salir, encontró a un hombre desvanecido sobre la vereda y, junto a él, a otra persona que reclamaba asistencia. Ante esta situación, llamó a la central de emergencias 911 y comunicó lo ocurrido.

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La mentira quedó al descubierto

El operador del 911 envió al lugar a oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC). Cuando los agentes llegaron, el hombre continuaba tendido e inconsciente y estaba rodeado por un grupo de personas. Al advertir la presencia policial, los efectivos cargaron al herido, todavía desvanecido, en la caja de una camioneta patrullero y lo trasladaron de urgencia al hospital José María Cullen.

En el nosocomio, los policías entrevistaron a uno de los presentes, identificado como L. C., de 23 años, hermano del herido. El joven aseguró que iba pasando por el lugar y que su hermano había sido golpeado por otro grupo de personas.

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La verdad apareció en las cámaras

Mientras tanto, otros oficiales del Comando Radioeléctrico preservaron la escena donde habían ocurrido los hechos. En ese lugar, la vecina revisó las imágenes de las cámaras de seguridad de su domicilio y se las mostró a los policías.

La secuencia registrada mostraba una situación diferente a la relatada por el joven: el hombre que había quedado inconsciente se había trepado a un poste de luz ubicado frente a la vivienda y cayó desde allí, mientras que quien pedía auxilio permanecía vigilando desde una esquina. Las imágenes permitieron establecer que ambos hermanos estarían vinculados con una tentativa de robo en la zona.

Uno quedó preso y el otro permanece internado

A partir de ese elemento, minutos después los oficiales aprehendieron a L. C., de 23 años, por su presunta participación en una tentativa de robo.

En tanto, su hermano, M. A. C., de 30 años, permanecía internado en el hospital Cullen como consecuencia de la caída. Los médicos constataron que sufrió un grave traumatismo de cráneo y su estado de salud era reservado.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía

Los policías informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y, posteriormente, las autoridades hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Eduardo Orio.

El fiscal ordenó que se recabara el estado de salud del hombre internado en el hospital Cullen, que fueran identificados los testigos entre los vecinos del sector y que se secuestraran las imágenes de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, especialmente las correspondientes al domicilio que registró la secuencia de los hechos.

También dispuso que el hombre aprehendido continuara privado de su libertad, fuera trasladado para ser revisado físicamente por Medicina Legal, identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva para el joven aprehendido quedó establecida, de manera provisoria, como tentativa de robo, mientras continúa la investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.