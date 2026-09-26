Franco Colpainto chocó con Gasly y tuvo que abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto quedó fuera de la competencia en la vuelta 36 luego de protagonizar un incidente durante el relanzamiento, que también involucró a Gasly y Norris.

Franco Colapinto chocó a su compañero de equipo Pierre Gasly y debió abandonar.

Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino, que competía para Alpine, protagonizó un fuerte accidente durante la vuelta 36, tras intentar una maniobra en el relanzamiento luego de la salida del auto de seguridad. El incidente también involucró a su compañero Pierre Gasly y al británico Lando Norris, ambos obligados a retirarse.

Un intento que terminó en accidente

Colapinto marchaba en la décima posición cuando buscó avanzar aprovechando el relanzamiento de la carrera. Sin embargo, la maniobra terminó saliendo mal: el argentino se pasó de largo en la frenada y perdió el control de su monoplaza.

El impacto provocó una situación complicada en pista y terminó afectando también a otros dos pilotos. Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, quedó involucrado en el choque, al igual que Lando Norris, representante de McLaren.

"Alpine":

Por el choque entre Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris en el #AzerbaijanGP pic.twitter.com/OKYt3hY0pD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 26, 2026

Colapinto quedó fuera en la vuelta 36

El incidente significó el abandono del piloto argentino cuando todavía quedaba parte de la competencia por disputarse. Colapinto no pudo continuar y su carrera en Azerbaiyán terminó de manera anticipada.

La maniobra se produjo luego del relanzamiento tras el ingreso del auto de seguridad, en un momento en el que el argentino intentaba ganar posiciones. Finalmente, el fuerte contacto obligó a los tres pilotos involucrados a dejar la carrera.