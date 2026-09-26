Argentina superó a Colombia en waterpolo y va por el oro ante Brasil

El waterpolo argentino se metió en las finales de los Juegos Suramericanos, ya que ambos seleccionados nacionales irán en busca de la medalla de oro frente al clásico Brasil.

En un partido vibrante, Argentina se impuso por 16 a 12 a Colombia en una de las semifinales en Rosario.

El seleccionado argentino de waterpolo tuvo una jornada estelar en el Centro Acuático Provincial de Santa Fe tras asegurar su boleto a las finales continentales en ambas ramas de los XIII Juegos Suramericanos . Con sendas victorias sobre sus pares de Colombia en las semifinales, tanto los varones como las mujeres se instalaron en la definición por la medalla dorada, donde se medirán ante Brasil.

La selección femenina de waterpolo vencieron a las cafeteras por un claro 17 a 10.

En el choque de semifinales masculinas, el combinado nacional masculino doblegó a Colombia por 16-12 en un partido sumamente dinámico. La escuadra albiceleste dominó el marcador durante todo el trayecto con parciales de 3-2, 5-3, 5-3 y 3-4, exhibiendo un alto nivel de efectividad en los ataques rápido y las jugadas de superioridad numérica.

Ramiro Veich fue el gran artífice ofensivo al despacharse con 4 goles en 6 intentos, escoltado por sólidas producciones de Esteban Corsi (3 tantos), Tomás Tilatti (3) y Carlos Camnasio (3). Asimismo, Nahuel Leona, Tomás Galimberti y Teo Soler aportaron una conquista cada uno para redondear el abultado marcador. Con este triunfo, los varones avanzaron al duelo por el título suramericano ante la todopoderosa selección brasileña.

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Por su parte, la Selección Femenina de polo acuático tampoco dejó dudas en su cruce semifinal y venció con autoridad a Colombia por 17-10. Las chicas dirigidas por Guillermo Setti marcaron la pauta desde la primera parte (5-3 y 3-3) y terminaron de sentenciar la historia con un categórico 6-3 en el tercer cuarto.

Isabella Mastronardi emergió como la máxima goleadora del encuentro con 4 conquistas, secundada por los importantes aportes de María Sol Canda (3) y Ana Agnesina (3). La cuenta la completaron Cora Masip (2), Julieta Auliel (2), Bianca Perasso (1), Manuela Tamagnone (1) e Isabel Riley (1).

Ambos seleccionados buscarán la consagración en la jornada del sábado 26 de septiembre. La final femenina abrirá el fuego a partir de las 12:00 hs, mientras que la gran definición masculina tendrá lugar desde las 14:30 hs. Ambos encuentros reeditarán el clásico del área frente a Brasil, repitiendo la eterna rivalidad por la supremacía del polo acuático suramericano.