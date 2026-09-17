Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Axel se presentará en HUB Santa Fe el sábado 17 de octubre a las 21, en el marco de su nueva gira Así Vivir Tour. Las entradas están a la venta a través de Ticketway, tanto en sus puntos de venta físicos como online

El cantautor argentino Axel llega a Santa Fe para presentar oficialmente las canciones de su último álbum, “Vuelve” , además de recorrer los grandes clásicos que forman parte de su extensa trayectoria musical.

El artista definió esta nueva gira como un encuentro con su público y con las diferentes etapas que atravesó a lo largo de su carrera. “Mi vida estuvo marcada por desafíos que no elegí, pero sí elegí cómo atravesarlos. Con caídas, con dudas, con tristeza y también con fe, resiliencia y gratitud”, expresó Axel al presentar el tour.

“Este nuevo tour se llama Así Vivir porque quiero compartirles las canciones que nacieron en la luz y las que nacieron en la sombra. Canciones de siempre como nunca antes y el disco Vuelve completo, que marcó una etapa profunda en mi camino”, agregó.

El espectáculo incluirá las 12 canciones de “Vuelve”, producción que Axel lanzó en 2024, siete años después de su anterior disco. El álbum presenta canciones de fuerte contenido emocional y personal, en una etapa que el propio artista define como profunda dentro de su recorrido musical.

A su vez, el show en HUB Santa Fe tendrá espacio para los clásicos que convirtieron a Axel en uno de los artistas argentinos más populares, por lo que el público podrá disfrutar de un recorrido por distintas etapas de su carrera.

Durante el último año, Axel realizó más de 70 conciertos en Argentina, Latinoamérica y España como parte de su 25 Tour, una gira con la que celebró sus 25 años de trayectoria y volvió a encontrarse con miles de seguidores.

A comienzos de este año, además, el cantante participó de grandes festivales y realizó presentaciones multitudinarias que reunieron a más de 150.000 personas. En marzo fue artista invitado en el concierto de Q'Lokura en el Movistar Arena, donde interpretó su canción “Y qué?” en versión cuarteto.

Dónde comprar las entradas para ver a Axel en Santa Fe

Tribus Club de Arte: República de Siria 3572.

Nexon Peatonal Santa Fe: San Martín 2637.

Nexon Aristóbulo del Valle: Aristóbulo del Valle 6780.

Nexon Santo Tomé: Av. 7 de Marzo 2091.

Nexon Blas Parera: Av. Blas Parera 6980.

Nexon Paraná: Urquiza 1031.

Terco Tour Paraná: 25 de Mayo 453.

Draxxxo Esperanza: 25 de Mayo 1446.

Toselli Hogar Rafaela: Bv. Lehmann 359.

La venta online estará disponible en Ticketway y también habrá venta telefónica al 0342-155-764161.