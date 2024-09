Los Pumas derrotaron a Sudáfrica en Santiago del Estero

Hay que destacar la reacción en el primer tiempo, la cual desgastó para el segundo. Fue clave el buen planteo en el control de la pelota en los últimos minutos que fue donde estuvo la clave del triunfazo. A ello hay que agregarle qque Mannie Libbok falló el penal para Sudáfrica cuando el tiempo estaba casi finalizado. Con la sirena que ya había sonado, hubo un penal favorable a los argentinos que Carreras con un kick envió afuera y con eso desató la alegría de todo el equipo y del público que se dio cita en gran número en el estadio santiagueño.

image.png El seleccionado argentino derrotó al campeón del mundo y sueñan con el título del Championship.

En el inicio del partido se puso en ventaja la visita, con dos tries, que los puso arriba en el marcador por 14 por tries de Fassi y Kriel. Con amplio dominio de los sudafricanos hubo un penal de Pollard que dejó las cosas 17 a 0. Pero pisando los quince minutos, en un gran contraataque de Los Pumas, llegó el try de Mateo Carreras que convirtió el tucumano Albornoz para achicar 17 a 7 el score. Enseguida vino otro ensayo de los argentinos, ahora de la mano de Matera que logró convertir Albornoz y dejar el tablero 17 a 14 para Sudáfrica.

Los Pumas aprovecharon esa reacción y con una gran reacción individual de Oviedo recogió el pase Sclavi y fue quien marcó otro try para los argentinos que fue lo que le permitió pasar al frente por 19 a 17. A cinco minutos del final de la primera etapa, en una gran conexión entre el mendocino Bertranou y Albornoz, que terminó definiendo el tucumano que con el goal dejó el marcador 26 a 17. En el epílogo del primer tiempo, una distracción en la marca por parte de los argentinos, la visita juega rápido un penal que termina en try que dejó el parcial 26 a 22 para Los Pumas.

image.png El marplatense Joel Sclavi fue el autor de un try ante los Springboks en la tarde santiagueña.

Tras una buena reacción en el final de la primera parte, se comenzó el complemento con un penal de Pollard que puso el marcador 26 a 25. A los 10 minutos llegó otro penal de la visita que pasaron a ganar 28 a 26. Cerca de los 30 minutos de juego, el tucumano Albornoz convirtió un penal, y Los Pumas pasaron otra vez al frente del marcador por 29 s 28. Sudáfrica es un gran equipo al que Los Pumas le ganaron ajustadamente, pero que los deja en las puertas de conseguir por primera vez el Rugby Championship.

Más detalles del Rugby Championship

El conjunto argentino consiguió dos triunfos y dos derrotas en las primera cuatro fechas del Rugby Championship: se quedaron con el triunfo en Wellington por 38 a 30 ante Nueva Zelanda y perdieron en Auckland por 10 a 42, mientras que perdió por 19 a 20 en La Plata y ganó por 67 a 27 en Santa Fe frente a Australia en Colón.

Además de la victoria de Argentina por 29 a 28, se registró la victoria de Nueva Zelanda sobre Australia por 31 a 28 en el Accor Stadium de Sidney. Con estos resultados las posiciones quedaron del siguiente modo: Sudáfrica 19, Argentina 14, Nueva Zelanda 11 y Australia 11. En la sexta fecha, Nueva Zelanda jugará con Australia a las 4.05, y a las 12, Sudáfrica recibirá a Argentina en Nelspruit.

Síntesis:

Los Pumas 29- Sudáfrica 28

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Joel Sclavi; Franco Molina y Pedro Rubiolo; Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou y Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Felipe Contepomi. Luego ingresaron: Ignacio Ruiz, Ignacio Calles, Pedro Delgado, Guido Petti, Juan Martín González, Gonzalo García, Santiago Carreras, Matías Moroni.

Sudáfrica: Ox Nché, Malcolm Marx, Thomas du Toit, Salmaan Moerat (C), Ruan Nortje, Marco van Staden, Ben Jason Dixon, Jasper Wiese, Cobus Reinach, Handré Pollard, Makazole Mapimpi, Lukhanyo Am, Jesse Kriel, Kurt Lee Arendse, Aphelele Fassi. Entrenador: Rassie Erasmus. Luego ingresaron: Jan-Hendrik Wessels, Gerhard Steenkamp, Vincent Koch, Eben Etzebeth, Elrigh Louw, Kwagga Smith, Jaden Hendrikse y Manie Libbok.

image.png El apertura tucumano Tomás Albornoz jugó un buen partido y se dijo el lujo de marcarle un try a Sudáfrica.

Primer tiempo: 4 y 10', Goles de Pollard por Tries de Fassi y Kriel (S); 12', Penal de Pollard (S); 15, 22 y 34', Goles de Albornoz por Tries de M. Carreras, Matera y del mismo (A); 27', Try de Sclavi (A), y 40', Try de Reinach (S).

Amonestado: 17' Arendse (S).

Parcial: Argentina 26 - Sudáfrica 22.

Segundo tiempo: 3 y 11', Penales de Pollard (S), y 29', Penal de Albornoz (A).

Cancha: Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Referee: Chris Ridley (Inglaterra).