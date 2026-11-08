Cayó presa una pareja de ladrones por robos calificados y tenencia de una escopeta en San José del Rincón

Sucedió como corolario de una investigación que llevaron adelante los pesquisas de la Policía de Investigaciones. Varias denuncias de víctimas tuvieron como presuntos autores a una pareja, ella de 23 años y él de 28. Finalmente, ambos fueron aprehendidos durante la ejecución de varios allanamientos este fin de semana.

Este fin de semana en la zona del terraplén de San José del Rincón, como corolario de una investigación con varias denuncias sobre los mismos presuntos delincuentes, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron dos viviendas y aprehendieron a un hombre y a una mujer investigados como presuntos autores de al menos dos robos ocurridos en esa localidad.

Se trata de: ella L. A. R., de 23 años y él E. R. D. Y de 28. Al hombre también se le atribuye haber amenazado con un arma a un adolescente de 17 años. Los allanamientos fueron ordenados por el juez de Primera Instancia Lisandro Aguirre en el marco de la investigación que dirige la fiscal María Lucila Nuzzo, de la Fiscalía N.º 1 de Santa Fe del Ministerio Público de la Acusación MPA, que reúne tres hechos acumulados en una misma causa.

El robo en el campo

El primero de los hechos que derivaron en los allanamientos ocurrió el miércoles 21 de octubre en un campo ubicado en la zona de calle del Sol y calle Las Palmeras de San José del Rincón.

Alertados por los operadores de la central de emergencias 911, oficiales del Comando Radioeléctrico de San José del Rincón de la Policía de Santa Fe llegaron al lugar y se entrevistaron con el puestero, quien les relató que había visto a un hombre y a una mujer que corrían por el campo cargando objetos.

Al acercarse al puesto, notó que faltaban una montura, un basto, un lazo y cuatro frenos. Los oficiales recorrieron el sector hacia donde, según el puestero, había escapado la pareja, y en la zona del bañado, del lado oeste del terraplén, encontraron a una mujer que caminaba agazapada. Era L. A. R., que respondió con evasivas a las preguntas de los oficiales y fue demorada para establecer su identidad. Después de que varios testigos señalaran que ella se había llevado los elementos robados, quedó aprehendida. Uno de esos testigos reconoció que la mujer estaba acompañada por su pareja, E. R. D. Y., que sería el hombre que escapó. Por disposición de la fiscal, la investigación pasó luego a la PDI.

La quinta de calle Los Grillos

El segundo hecho había ocurrido antes, el jueves 6 de agosto, en una quinta de calle Los Grillos al 2600, donde el propietario tiene también un galpón de carpintería. Según su denuncia, se activó la alarma del lugar y, a través de las cámaras de seguridad, observó que habían ingresado a la propiedad un hombre y una mujer. Se llevaron un carro de transporte de unos 70 centímetros por 1,5 metros con ruedas de motoneta, y una palanca que usaron para tirar de él, en el que cargaron aberturas de madera y una tranquera. A la mañana siguiente, en una recorrida por la quinta, el propietario encontró la tranquera.

La amenaza al adolescente

El tercer hecho se conoció este viernes 6 de noviembre, cuando un adolescente de 17 años se presentó junto a su madre en la Comisaría 14.ª de la Unidad Regional I departamento La Capital de la Policía de Santa Fe PSF. Relató que, mientras pasaba a caballo por la zona del terraplén, se cruzó con E. R. D. Y., a quien conocía de la zona, que le mostró un arma larga —según describió, una carabina— y le advirtió que no volviera a pasar por allí porque "lo bajaba de un tiro".

Antes de los allanamientos, los pesquisas entrevistaron a las víctimas y a vecinos del lugar, analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad aportadas por una de las víctimas, verificaron la identidad de los dos investigados y realizaron tareas de campo para establecer dónde pernoctaban y qué lugares frecuentaban. Testimonios e imágenes articularon la evidencia probatoria incriminante.

Allanamientos y aprehensiones

La primera vivienda allanada está ubicada sobre la vereda oeste del terraplén. Con el apoyo de oficiales del Grupo de Operaciones Especiales GOE de la policía capitalina, que irrumpieron en el inmueble, y en presencia de un testigo, los pesquisas encontraron allí a ella L. A. R. de 23 años y a E. R. D. Y. de 28. Tras notificarlos de la orden judicial, requisaron la casa y secuestraron una ventana de madera desarmada, cuatro neumáticos marca Fortine 400-8, un teléfono celular y una escopeta calibre 16 marca Invicta, modelo A71. La segunda vivienda está ubicada del otro lado, sobre la vereda este del terraplén. Con el apoyo de un grupo táctico de la Unidad Regional I y en presencia de un testigo, los pesquisas encontraron a un hombre de 66 años -familiar de uno de los dos aprehendidos- y, en la requisa, secuestraron tres cartuchos calibre 16. Informada del resultado, la fiscal ordenó que no se adoptaran medidas respecto de ese hombre.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y esta hizo lo propio con la fiscal María Lucila Nuzzo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que el hombre y la mujer aprehendidos siguieran privados de su libertad, que fueran llevados y revisados físicamente en Medicina Legal, y que fueran identificados y alojados en dependencias policiales de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de r, y de robo calificado y tenencia de arma de fuego de uso civil para ella y de robo calificado reiterado, amenazas calificadas y tenencia de arma de fuego de uso civil para él.