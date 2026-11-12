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Santa Fe derrotó a Córdoba en el Concentrado del Argentino Juvenil

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby venció a Los Doguitos en Tucumán y logró la permanencia en el sector principal del certamen organizado por la UAR.

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 08:30hs
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Santa Fe derrotó a Córdoba y logró mantener la categoría en Tucumán.

Santa Fe derrotó a Córdoba y logró mantener la categoría en Tucumán.

En Tucumán se puso en marcha la segunda etapa del Campeonato Argentino Juvenil que organiza la Unión Argentina de Rugby. El certamen reúne a 14 seleccionados de diferentes regiones del país, distribuidos en las zonas Campeonato y Ascenso. En esta edición, Tucumán será sede de la fase final, organizada conjuntamente por la UAR y la Unión de Rugby de Tucumán (URT). Se trata de la máxima competencia nacional de seleccionados juveniles de esta categoría, en el cual estuvo representada la Unión Santafesina de Rugby.

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Santa Fe logró conservar la categoría en Tucumán

El Campeonato Argentino Juvenil M17 entró en su etapa decisiva. El Concentrado de Tucumán tuvo una intensa jornada en Los Tarcos Rugby Club, en la que se disputó la cuarta fecha y quedaron definidos todos los cruces para el próximo domingo 15 de noviembre.

La gran final de la Zona Campeonato tendrá como protagonistas a Buenos Aires y Rosario, mientras que Chile y Mar del Plata definirán el título de la Zona Ascenso. Por su parte, en el Select 12, Chubut y Santiago del Estero se enfrentarán por el campeonato y por un lugar en la Zona Ascenso de la edición 2027.

La jornada dejó resultados contundentes y definiciones importantes en ambas zonas. Buenos Aires superó a Cuyo por 73-12 y Rosario derrotó a Tucumán por 49-24, asegurándo su lugar en la final. En la Zona Ascenso, Chile venció a Nordeste por 48-24 y Mar del Plata hizo lo propio ante Entre Ríos por 64-7.

En el caso del seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby consiguió imponerse por un ajustado 36 a 34 a Los Doguitos de la Unión Cordobesa de Rugby y consiguió mantener la categoría, es decir, cumplir con el objetivo que el equipo se había propuesto cuando comenzó el proceso que tiene como head coach a Gregorio Favre. El próximo domingo 15, jugará por el quinto puesto, a partir de las 9, frente a Los Mayuatitos de la Unión de Rugby de Salta.

"La verdad es que fue un partido bastante duro, en el cual pudimos imponernos a un rival que siempre es complicado. Supimos llevar el partido, y posteriormente ganarlo para poder cumplir con el objetivo con el que vinimos a Tucumán que era conservar la categoría. Tuvimos momentos en el que bajamos la intensidad y también el nivel. Pero pudimos plasmar lo que nos habíamos planteado" señaló Renzo Copponi.

El jugador de Santa Fe Rugby Club manifestó que "hizo mucho calor durante el partido, pero es algo normal y para lo cual nos hemos preparado y trabajado en el aspecto físico. La clave de este triunfo fue que estamos todos muy unidos, todo lo que trabajamos en el vestuario, en los entrenamientos, lo pudimos llevar a cabo, ganar un partido más que importante y conseguir la permanencia".

-Resultados Zona Campeonato:

Córdoba 34 vs. Santa Fe 36

Salta 31 vs. Uruguay 19

Buenos Aires 73 vs. Cuyo 12

Rosario 49 vs. Tucumán 24

-Cruces domingo 15 de noviembre:

Santa Fe vs. Salta – 9, (5° puesto)* en Cardenales

Córdoba vs. Uruguay – 10:30, (7° puesto y definición del descenso)*

Cuyo vs. Tucumán – 10:30, (3° puesto)

Buenos Aires vs. Rosario – 17, (Final)

Zona Ascenso

Oeste 19 vs. Austral 33

Alto Valle 22 vs. San Juan 14

Nordeste 24 vs. Chile 48

Mar del Plata 64 vs. Entre Ríos 7

Nordeste vs. Entre Ríos – 9 (11° puesto)

Chile vs. Mar del Plata – 10:30 (Final)

Santa Fe Rugby Córdoba
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