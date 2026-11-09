El accidente ocurrió en la noche del domingo, minutos antes de las 22.30. La cabina, que trasladaba a seis adultos y dos menores, se desplumó desde altura. Dotaciones de Bomberos Zapadores, el SIES 107 y efectivos policiales montaron un complejo operativo de rescate. Las víctimas fueron derivadas a los hospitales Cullen y Alassia.

Cayó un ascensor del 9º piso de un edificio frente al Parque Federal con ocho personas, entre ellas dos niños

En la noche de este domingo, antes de las 22.30, cayó la cabina de un ascensor en un edificio de calle Belgrano al 4.700 de la ciudad de Santa Fe. Adentro iban ocho personas, seis adultos y dos niños. El saldo provisorio conocido es de dos mujeres con lesiones graves en las piernas, y una mamá y su bebé fueron trasladados al hospital de niños Orlando Alassia.

Oficiales del Comando Radioeléctrico, de la Comisaría 5°, y bomberos zapadores policiales, junto a médicos del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107, trabajaron en el rescate y asistencia de las personas heridas.

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Denuncia en la emergencia

La denuncia de los moradores del edificio ante el estruendo de la caída del ascensor con personas atrapadas y heridas a los operadores de la central de emergencias 911, activó la llegada de oficiales del Comando Radioeléctrico capitalino (CREC) y encontraron a un grupo de personas atrapadas en el interior del ascensor, que pedían auxilio.

Por la gravedad de la situación, solicitaron por radio la presencia inmediata de bomberos y de médicos del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias SIES 107.

Bomberos, rescate y traslados

Hacia las 22.30 arribaron bomberos de la Agrupación Bomberos Zapadores de la Policía de Santa Fe, tres unidades del SIES 107 con médicos y enfermeros y una ambulancia del servicio 103. Los equipos rescataron a las ocho personas: cuatro mujeres de 67, 42, 40 y 34 años; dos hombres de 76 y 39 años; un niño de un año y 11 meses, y una niña de 10 años.

Tras el rescate, los médicos revisaron a todos en el lugar. La mujer de 67 años presentaba una fractura expuesta en la pierna derecha y la de 34, un traumatismo en la pierna izquierda con posible fractura. Los seis adultos fueron trasladados al hospital José María Cullen y los dos niños, al hospital de Niños Orlando Alassia. Los oficiales quedaron en el lugar para preservarlo, a la espera de las directivas judiciales.

Lesiones graves

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Valeria Nittoli. En un primer momento, la fiscal ordenó que los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) fueran al lugar. P

asada la medianoche cambió esa directiva y ordenó que los oficiales actuantes hicieran la inspección ocular, un croquis del lugar y un registro fotográfico. La investigación quedó a cargo de la Comisaría 5ta de la Unidad Regional I.