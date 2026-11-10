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Nico de Tracy regresa a HUB con su aclamado show "Purga"

Nico de Tracy se presentará en HUB el domingo 15 de noviembre. Las entradas están a la venta a través de Ticketway.

10 de noviembre 2026 · 09:01hs
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Nico de Tracy: Se presenta en HUB con su show Purga el domingo 15 de noviembre.

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Nico de Tracy: Se presenta en HUB con su show "Purga" el domingo 15 de noviembre.

Después de su aclamada presentación en mayo, Nico de Tracy regresa a HUB con PURGA, un espectáculo construido a lo largo de dos años de funciones en bares de Capital Federal y el conurbano bonaerense. En este show el comediante aborda temas como sus inicios en el stand up, la paternidad y la crianza, experiencias personales oscuras y situaciones crudas de la vida cotidiana, logrando un relato ágil, honesto y deliberadamente incómodo.

Nico de Tracy es uno de los comediantes de stand up más consolidados de la Argentina. Con más de diez años de trayectoria, se convirtió en una referencia de la escena local gracias a su mirada filosa sobre lo cotidiano, su relato personal y una fuerte conexión con el público. Tras su primer unipersonal Desubicado, estrenó Artesanal y en 2022 presentó Crónico, espectáculo con el que realizó una extensa gira nacional e internacional.

En paralelo, desde 2019 estrena semanalmente su Vlog de Stand Up en YouTube, donde comparte fragmentos de sus shows, interacciones con el público y un registro constante de la vida en gira. En 2020 lanzó el ciclo Anécdotas, junto a Conrado Ares, Cristian Condomí y Juampi Carbonetti, y el podcast Aislados, junto a Luciano Mellera, Lucas Lauriente y Nanutria, formato que también tuvo exitosas presentaciones teatrales. Como actor, participó en las películas Una noche de amor (2016), dirigida por Hernán Guerschuny, y El ciudadano ilustre (2016), de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

PURGA condensa todo ese recorrido en un show directo y sin correcciones, donde el humor funciona como forma de exposición y descarga. Lo personal, lo incómodo y lo cotidiano se presentan sin suavizar, con la risa como único filtro, en un espectáculo probado en escena, pensado para reír, incomodar y salir del teatro un poco más liviano.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

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