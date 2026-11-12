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Dolor en el fútbol argentino: murió Ricardo "Negro" Rodríguez, histórico entrenador del ascenso

Ricardo Rodríguez falleció a los 72 años. Tuvo una extensa trayectoria en el fútbol argentino, con tres ciclos en All Boys y un último paso por El Porvenir.

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 08:59hs
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Dolor en el fútbol argentino: murió Ricardo Negro Rodríguez, histórico entrenador del ascenso

El fútbol argentino atraviesa una jornada de tristeza por la muerte de Ricardo “Negro” Rodríguez, reconocido entrenador que construyó una extensa carrera en distintas categorías del ascenso. El técnico falleció este miércoles a los 72 años y rápidamente comenzaron las despedidas de las instituciones donde trabajó. All Boys, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán fueron algunos de los clubes que expresaron su pesar.

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Una extensa trayectoria entre el ascenso y el fútbol internacional

Rodríguez tuvo su última experiencia como entrenador en El Porvenir, durante 2025, pero su recorrido incluyó numerosos equipos del fútbol nacional. A lo largo de su carrera estuvo al frente de Platense, Racing de Córdoba, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Los Andes, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia, Boca Unidos, Central Norte de Tucumán y Talleres de Perico.

También tuvo una experiencia fuera del país al conducir al Atlante de México.

Antes de comenzar su camino como director técnico, desarrolló una carrera como futbolista. Nacido en Buenos Aires el 4 de marzo de 1954, se desempeñaba como defensor y debutó profesionalmente en San Lorenzo en julio de 1973. Posteriormente pasó por Atlético de Madrid, All Boys, Bucaramanga de Colombia, Almagro, Banfield y Arsenal de Sarandí. Su retiro se produjo en Estudiantes de Buenos Aires, en 1984.

All Boys y los clubes que despidieron al Negro Rodríguez

Su etapa como entrenador comenzó en 1997, precisamente en All Boys, institución con la que mantuvo un vínculo especial. En Floresta tuvo tres períodos: el primero entre 1997 y 1999, el segundo desde 2001 hasta 2003 y el último entre 2013 y 2014.

El club lo recordó a través de sus redes sociales y destacó un dato que refleja su importancia en la historia de la institución: fue el tercer director técnico con más partidos dirigidos en All Boys. Además, estuvo al frente del equipo en tres categorías diferentes, incluida la Primera División.

Defensa y Justicia también manifestó sus condolencias y recordó su paso por la institución durante la temporada 2011/2012. Atlético Tucumán, por su parte, resaltó el vínculo que construyó con el club y lo definió como un entrenador muy querido y respetado, que dejó un recuerdo especial.

La partida del Negro Rodríguez generó numerosas muestras de reconocimiento hacia un entrenador que recorrió buena parte del fútbol argentino y dejó su marca en diferentes instituciones.

Rodríguez dolor futbol argentino ascenso
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