La PDI atrapó a un hombre que mantuvo cautivo a otro durante seis días y es investigado por privación ilegítima de la libertad

La víctima denunció que estuvo maniatada a una silla y fue amenazada permanentemente, mientras le controlaban el teléfono celular y las cuentas bancarias. Una investigación judicial y policial realizada bajo absoluto hermetismo permitió a los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) constatar elementos probatorios incriminantes e irrumpir esta mañana en la casa de Crespo al 3600 de Santo Tomé, donde aprehendieron al sospechoso.

Esta mañana de sábado, a las 6, los pesquisas de la Sección Delitos Especiales de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron una vivienda ubicada sobre calle Crespo al 3600 de la ciudad de Santo Tomé.

Una vez que irrumpieron en la vivienda, aprehendieron al principal investigado, J. E. P., de 36 años, quien es investigado como presunto autor de la privación ilegítima de la libertad de otro hombre, que denunció haber estado cautivo en ese mismo sector durante seis días. El denunciante brindó detalles de las jornadas mortificantes en las que estuvo cautivo contra su voluntad.

La denuncia

El hecho se conoció el domingo 1 de noviembre, cuando la propia víctima presentó la denuncia. Relató que la privaron de su libertad desde el martes 27 de octubre hasta ese mismo domingo en una vivienda de calle Crespo al 3600 de Santo Tomé.

Según su relato, en ese período habría estado maniatada a una silla y bajo amenazas. Además, le habrían controlado las comunicaciones y las operaciones bancarias a través de su teléfono celular y de la aplicación de banca electrónica. Al recuperar la libertad, también le habrían sustraído diversas pertenencias personales.

La investigación

A partir de la denuncia, los pesquisas hicieron tareas de campo. Identificaron al sospechoso en la División Documentología de la PDI y constataron que vivía en calle Crespo al 3600. Con esos elementos pidieron el allanamiento del domicilio para localizar y secuestrar dispositivos electrónicos, registros de operaciones bancarias, prendas de vestir y otros elementos vinculados con el hecho.

Aprehendido

La orden de allanamiento la firmó el juez Lisandro Aguirre, del Colegio de Jueces de Santa Fe. Para cumplirla, los pesquisas contaron con el apoyo del Grupo de Irrupción de la Policía de Acción Táctica (PAT), que entró por la fuerza en el inmueble donde estaba el hombre investigado. En presencia de un testigo, le leyeron en voz alta la orden judicial y, durante el registro, secuestraron un teléfono celular marca Tecno Spark.

Antes de las 7 le notificaron la orden de detención del fiscal Cecchini. A las 7 lo trasladaron a la sede del Departamento Operativo de Investigaciones Región 1 de la PDI para notificarlo de la causa.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región 1, y desde allí hicieron lo propio con el fiscal Manuel Cecchini, del MPA. El fiscal ordenó que el hombre siguiera detenido y que fuera alojado en una dependencia policial. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de privación ilegítima de la libertad simple, mientras que el teléfono celular secuestrado debía permanecer bajo estricta cadena de custodia.