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Positiva presentación de boxeadores santafesinos en el Club San Agustín de Paraná

El festival de boxeo organizado por el Team Pistrilli, tuvo a Jonathan Salcedo y Valentín Pérez como ganadores, mientras que Fabián Viña se trajo un polémico empate

Ovación

Por Ovación

12 de noviembre 2026 · 08:36hs
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Jonathan Salcedo del Thunder Box consiguió una importante victoria ante el entrerriano Castillo.

Jonathan Salcedo del Thunder Box consiguió una importante victoria ante el entrerriano Castillo.

El Club San Agustín de Paraná fue escenario de una velada de boxeo amateur, con la participación de púgiles locales y de otras localidades de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe. El evento que contó con la supervisión de la Federación Entrerriana de Box, contó con la participación de tres boxeadores santafesinos, los cuales en líneas generales tuvieron una faena positiva, con dos triunfos y un polémico empate. El Team Pistrilli fue el responsable de la organización que salió muy bien, y contó con un buen marco de público.

Más información de la velada en Paraná

En mayor hasta 69 kilos, por el título vacante entrerriano, Fabián Viña de la ciudad de Santa Fe se llevó un empate frente al duro Luis Suárez del Team Pistrilli en un fallo altamente polémico. "Le dieron un empate un fallo medio raro a favor de ellos que eran los organizadores" explicaron del entorno del púgil de nuestra capital.

Viña, es entrenado por Tomás Alonso, hijo de Daniel, tiene 22 años, y es de barrio San Martín. Cuenta con 15 peleas, dentro de esas llegó a ser subcampeón de los denominados Juegos Evita en 2019, y en 2021, sub campeón en el campeonato Gatica, lo cual estamos hablando de un joven boxeador santafesino, pero que sin dudas está creciendo, y que sabe muy bien a lo que apunta.

En hasta 64kg, el santafesino Jonathan Salcedo de 22 años, y entrenado por Diógenes Totino Caunedo y Alexis Sandoval en la preparación física, se impuso a Jeremías Castillo de Gualeguaychú. Peca hizo un muy buen combate en la capital entrerriana, lleva 46 combates en el campo aficionado, y está dando sus últimos pasos este año para la temporada venidera hacer el salto al profesionalismo.

En juvenil hasta 64 kilos, Valentín Pérez de la ciudad de Santa Fe, también entrenado por Totino Caunedo en el Thunder Box, derrotó por puntos a Junior Barrientos integrante del Team Pistrilli. Una nueva oportunidad para Pérez que viene teniendo una carrera ascendente, con presentaciones bastante seguidas, y que merced a su capacidad para entrenar con constancia, le permite apuntar en algún momento a ser profesional.

Fabi&aacute;n Vi&ntilde;a, entrenado por Tom&aacute;s Alonso se trajo un empate ante el local del Team Pistrilli.

Fabián Viña, entrenado por Tomás Alonso se trajo un empate ante el local del Team Pistrilli.

En el combate de fondo profesional, el paranaense Agustín Ramírez del Team Pistrilli se impuso por puntos, y se quedó con el título vacante de la Federación Entrerriana de Box (FEB) de la categoría hasta 64 kilogramos al derrotar al gualeguaychuense Catriel Álvarez, que dio una dura batalla el crédito local del boxeo de la capital entrerriana.

La propuesta también tuvo un merecido homenaje al histórico entrenador paranaense Roque Romero Gastaldo. En juvenil hasta 56 kilos, Germán Argarañaz del gimnasio Justo Martínez se impuso por puntos a Lesa Colman del Team Saavedra, y en mayor hasta 75 kg, Marcos Orrego del Team Peligro y Tomás Omar del Paya Box finalizaron el combate con un empate.

En mayor +91 kilos, Walter González del Team Peligro derrotó por puntos a Nahuel Vera de Gualeguaychú, y en mayor hasta 64kg, Jonathan Gómez del Boxing Paraná venció por puntos a Joaquín Noghera del Toa Fight. Además, en juvenil hasta 64 kilos, Santino Vergara del gimnasio Palacio doblegó en las tarjetas a Maximiliano Gómez del Team Pistrilli, y en mayor hasta 56 kilos, Sofía Silva del Motobox derrotó a Camila Furlán del Team Saavedra.

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