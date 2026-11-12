Se esperan 37° en Santa Fe y un cambio en las condiciones del tiempo hacia el sábado La temperatura llegará a los 37° este viernes en la ciudad de Santa Fe. El Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL anticipa un aumento de la nubosidad y posibles lluvias débiles entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado. 12 de noviembre 2026 · 08:01hs

José Busiemi

El comienzo de este jueves en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada ligeramente nublado y con una temperatura de 24.5º a las 8 de la mañana y una máxima prevista de 35°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, si bien se observa un cambio en el aporte de aire en altura que pasa a ser frío desde el suroeste, en los niveles medio y bajos de la troposfera se mantiene la configuración en las masas de aire cálidas desde el este/noreste. Esta situación permite que las jornadas se mantengan mayormente soleadas hasta por lo menos la tarde de mañana viernes, para luego presentar nubosidad en aumento que acompañe el proceso de gradual inestabilización y alguna posibilidad de lluvias débiles entre la noche y primeras horas del sábado. Respecto de las temperaturas, se espera el gradual ascenso de las mismas hasta por lo menos el día viernes, para luego tender a descender gradualmente.

Viernes con cielo mayormente despejado, con nubosidad en aumento hacia la tarde/noche y la noche con condiciones relativamente estables a algo inestables, y tendencia a inestabilizarse gradualmente con alguna posibilidad de lluvias débiles hacia la noche. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 23º y máxima 37º. Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste, rotando al este/noreste por momentos.

En tanto para el fin de semana se espera un sábado nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles durante las primeras horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo mas intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 22º y suave descenso de las máximas, 33º. Vientos calmos a leves del sector norte, oscilando entre el noreste y el noroeste, rotando luego al oeste/soroeste e incrementando levemente su intensidad. Por último, domingo con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones algo inestables. Temperaturas con poco cambio: mínima 23º y máxima 32º. Vientos calmos a leves de direcciones variables. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal