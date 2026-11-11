José Alonso despidió a Marcos Camino: "Colón y Los Palmeras son una simbiosis"

El presidente de Colón participó de la despedida del líder de Los Palmeras y destacó el vínculo inseparable que construyó con la institució

La partida de Marcos Camino dejó una profunda huella en Santa Fe y también en el mundo de Colón . El fundador de Los Palmeras fue mucho más que un referente de la música tropical: su identificación con el Sabalero ayudó a construir un vínculo inseparable entre el club y una de las bandas más representativas.

En ese contexto, el presidente rojinegro, José Alonso, estuvo presente en su despedida y destacó la dimensión de su figura. En diálogo con los medios, donde estuvo UNO Santa Fe, Alonso puso el acento en la conexión que Marcos logró construir entre Colón y Los Palmeras, una relación que trascendió lo musical y terminó convirtiéndose en parte de la identidad popular de la institución. "Generó una empatía no solamente con Colón, sino también con su conjunto, en lo cual nos dio una identidad prácticamente, una simbiosis entre Colón y Los Palmeras", expresó el titular sabalero.

Colón despidió a Marcos Camino

Alonso también consideró que el club supo reconocer el compromiso que Camino mantuvo durante tantos años. "Han demostrado siempre tener una convicción y un compromiso con el club", señaló al referirse al sentimiento que compartían el músico y la institución.

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Por otro lado, adelantó que Colón buscará rendirle un homenaje en el próximo compromiso ante Midland, correspondiente al Reducido de la Primera Nacional. "Esperamos que sí. Pienso que pediremos un minuto de silencio, por lo menos", anticipó sobre la posibilidad de realizar un reconocimiento durante el partido del sábado.

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Uno de los momentos más significativos tuvo lugar en el propio estadio Brigadier López con la despedida por el playón del estadio. "Es la despedida en su última morada, Colón, que era su amor, de su vida, como hincha", contó.

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Finalmente, Alonso dejó una reflexión sobre el legado que construyó Camino a lo largo de su trayectoria, tanto en el ámbito artístico como en su relación con la ciudad. "Ha sido una persona muy querida y acompañada por toda la gente de Santa Fe y nos ha representado dignamente a nivel de todo el país y el continente", manifestó.